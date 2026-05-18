Robin van Persie ve kendi takım arkadaşları hakkında acı bir anekdot: "Birbirlerini görmezden geldiler. Onlar pek de iyi arkadaş sayılmazlar."

FC Twente'ye kiralanan Ramiz Zerrouki, bu sezonun ardından prensipte Feyenoord'a geri dönecek. Ancak orta saha oyuncusu Pazar günü, bunu istemediğini belirtti; bu durumun büyük ölçüde teknik direktör Robin van Persie ile olan ilişkilerinden kaynaklandığı görülüyor. İkili arasında anlaşmazlık olduğu gerçeği, Pazartesi günü yayınlanan NOS Futbol Podcast'inde bir kez daha teyit edildi.

Pazar günü Zerrouki, ESPN kamerasına şunları söyledi: “Sözleşmeye göre elbette geri dönmem gerekiyor. Feyenoord ile bir yıllık sözleşmem var, ancak oradaki durumun genel olarak bilindiğini düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz, ancak orada devam etmeyeceğim açık. Oradaki durum benim için pek iyi değil. Bu konuda dürüst olabilirim.”

“Bu sezon keyfimi yeniden kazandım ve eski formuma geri döndüm. Her hafta maçları iple çekiyorum. Eski duruma geri dönmek zor olurdu. Kavga ederek ayrılmadık, ama bir fikir ayrılığı vardı.”

NOS Futbol Podcast’inde bir gün sonra, Zerrouki’nin bu sözleri de ele alındı. “Net olmakta fayda var. O da bu teknik direktörle çok olumsuz deneyimler yaşadı,” diyor yorumcu Jeroen Elshoff.

Yine yorumcu olan Mark Kloostra, bu sezonun başlarında Zerrouki ve Van Persie ile ilgili acı bir anekdot anlatıyor. “İkisine de rastladım. Twente’de Feyenoord maçındaydım. Ve o sırada Van Persie, içeri girmeden önce Zerrouki’nin basın toplantısını beklemek zorundaydı,” diye başlıyor.

“Soyunma odalarına giden koridor ile basın toplantısının yapıldığı basın odası arasında çok dar bir koridor var. Van Persie orada bekliyordu. Zerrouki de oraya gitmek zorundaydı. Van Persie, Zerrouki’nin oradan geçeceğini biliyordu ve Zerrouki de Van Persie’nin orada durduğunu biliyordu. Birbirlerinin yanından sert bir şekilde geçtiler. Onlar pek de iyi arkadaş değiller.”

Arno Vermeulen bu konuda şu sonuca varıyor: “Zerrouki, oradaki ortamı hiç sevmediği için geri dönmek istemediğini söylüyor. Bunu mutlaka kişisel bir mesele haline getirmek istemiyor, ama elbette herkes bu ikisi arasında işlerin pek yolunda gitmediğini anlıyor.”