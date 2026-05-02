Robin van Persie ve Feyenoord için kötü haber: milyonlarca euroluk transfer suya düştü

Calvin Stengs (27) bu sezonun ardından muhtemelen Feyenoord'a geri dönecek. Cuma akşamı, geçici olarak forma giydiği Pisa takımı Serie A'dan küme düştü.

Bu küme düşme sadece Pisa için değil, Feyenoord için de sonuçlar doğuruyor. Wim Kieft ve Mario Been'in eski kulübü, tüm finansal risklerden kaçınmak isteyecek ve bu da Stengs'i pahalı hale getirecek.

Pisa, bu sezonun ardından Stengs'i Feyenoord'dan 6 milyon euroya kalıcı olarak transfer edebilirdi, ancak bu opsiyon kullanılmayacak.

Takım ligde kalsaydı bile bu muhtemelen gerçekleşmezdi, çünkü Stengs Pisa formasıyla Serie A'da dört maça çıkmış ve toplamda sadece 42 dakika oynamıştı.

Stengs'in sezonu yine sakatlıklarla geçti. Antrenmanda sakatlanan Stengs, kasık ameliyatı olmak zorunda kaldı.

Stengs'in Feyenoord ile sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor. Hollanda milli takımında sekiz kez forma giyen oyuncu, De Kuip'te en yüksek maaşı alan isimlerden biri.

Önümüzdeki yaz, asıl soru Stengs'in Feyenoord'da hangi rolü üstlenebileceği ya da satışın tek seçenek olup olmadığı olacak.