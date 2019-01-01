Robin van Persie: “Tottenham, Şampiyonlar Ligi’nin en şanslı takımı”

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Robin van Persie, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen Tottenham ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir dönem ve formalarıyla büyük başarılar elde eden ve 2015-2018 yılları arasında 'de top koşturan Hollandalı golcü Robin Van Persie, 'ın Şampiyonlar Ligi gidişatını değerlendirdi.

Eredivisie ekiplerinden ’da forma giyen 35 yaşındaki golcü, Tottenham’ın çeyrek finalde ’yi elediği için çok şanslı olduğunu söyledi.

“City, Spurs’tan daha üstün ve daha iyiydi. Maçı, son saniyelerine kadar izledim ve harikaydı. Heyecan ve dram doluydu.”

Raheem Sterling’in son dakikalarda attığı golün VAR ile iptal olmasını hatırlatan Van Persie, “Pep Guardiola için üzülüyorum. Gelecek sezon Premier Lig’e VAR geldiği zaman gollere ya da galibiyetlere nasıl sevinebilecek acaba?” ifadelerini kullandı.

Tottenham’ın karşısında iyi oynayacağını düşünen Van Persie, şunları söyledi: “Pochettino, zeki bir şekilde takımını üst seviyelere taşıdı. Birkaç kişiden Tottenhamlı oyuncuların Poch yönetiminde ne kadar zorlu idmanlar yaptığını duydum. Futbolcuları o kadar koşturuyormuş ki Jürgen Klopp’un idmanlarından bile daha çok zorluyormuş.”

Karşılaşmada herhangi bir taraf tutmayacağını belirten Hollandalı futbolcu, “Kimin finale çıkacağı umrumda değil. Tottenham, Arsenal’in ezeli rakibi; Ajax ise Feyenoord’un. Bu yüzden taraf tutmayacağım. Harry Kane’nin sakatlığı ve Heung-Min Son’un cezalı olması takım için kötü ancak Vincent Janssen’in yeniden kadroya girdiğini görmek güzel. Yine de Pochettino’nun ileri uçta Lucas Moura’yı oynatacağını düşünüyorum. Ama Ajax’ta da Matthjis de Ligt gibi harika bir defans oyuncusu var. Henüz 19 yaşında ama bence çok yüksek seviyede. Yalnızca çok iyi savunma yapmıyor aynı zamanda topu ayağına aldığında da çok iyi oynuyor.” şeklinde konuştu.