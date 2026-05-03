Robin van Persie, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde kadroda değişiklik yapmıyor

Feyenoord, Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırayı elde etmek için mücadele ediyor ve bu nedenle Fortuna Sittard deplasmanından üç puan almayı hedefliyor. Robin van Persie, saat 14:30'da başlayacak maç için Rotterdam ekibinin kadro listesini açıkladı.

Van Persie, geçen hafta FC Groningen'i 3-1 yenen kadroyu koruyor. Bu, Timon Wellenreuther'in kaleyi koruyacağı, Mats Deijl (sağ) ve Jordan Bos (sol) ise savunmanın kanatlarında görev alacağı anlamına geliyor. Gernot Trauner yine ilk 11'de yer alırken, Tsuyoshi Watanabe onunla birlikte savunmanın ortasında görev yapacak.

Givairo Read'in ilk 11'de yer alacağı düşünülüyordu, ancak Van Persie genç bek ile risk almayı tercih etmedi ve Deijl'i seçti.

Thijs Kraaijeveld, Jakub Moder'in yokluğunda tekrar orta sahaya kayıyor. Oussama Targhalline ve Luciano Valente, Rotterdam'ın ikinci sıradaki takımının üçlü orta sahasını tamamlıyor.

Tobias van den Elshout, Van Persie'den sol kanat pozisyonunda kendini kanıtlamak için bir kez daha şans aldı. Anis Hadj Moussa, Sittard'da sağ kanadı kaplarken, Ayase Ueda ise Rotterdam ekibinin hücum lideri.

Rotterdam ekibi, Cumartesi akşamı NEC (1-1) ve Ajax (2-2) maçlarında rakiplerinin galip gelmemesini izledi ve ikinci sırayı sağlam bir şekilde ele geçirmek için mükemmel bir fırsat yakaladı.

Fortuna Sittard kadrosu: Branderhorst; Hubner, Marquez, Kasanwirjo, Dahlhaus; Van Ottele, Brittijn, Duivestijn; Ihattaren, Sierhuis, Limnios.

Feyenoord'un ilk 11'i: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.