Robin van Persie, Raheem Sterling’in Feyenoord’daki geleceği hakkında ani ve sürpriz bir haber verdi: “Bu sabah onunla konuştum ve…”

Robin van Persie, FC Groningen ile oynanacak lig maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Feyenoord'da Raheem Sterling ile olan işbirliğinden şu ana kadar çok memnun olduğunu belirtti. Bu hafta başında Algemeen Dagblad gazetesi, Feyenoord yönetiminin bu sezonun ardından Sterling ile yoluna devam etmeme kararı aldığını yazmış, ancak teknik direktör bu iddiayı yalanladı.

“Sterling benim için bir oyuncu ve bu sabah onunla uzun uzun konuştum,” dedi Van Persie, İngiliz oyuncu hakkında bir sonuca varıp varmadığı sorusuna yanıt olarak. “Bu olumlu bir görüşmeydi; son maçları ve antrenmanları gözden geçirdik.”

“Onu bir oyuncu ve bir kişi olarak nasıl gördüğümü, özellikle de Feyenoord’daki rolünü bir kez daha açıkladım. Ayrıca ona kendisinin bunu nasıl gördüğünü de sordum. Onunla güzel bir görüşme oldu,” diye temin ediyor Van Persie.

“Raheem’e bir oyuncu olarak yaklaşıyorum ve onunla ilgili nihai karar başkalarına ait,” diyor teknik direktör, bu sezonun ardından Sterling ile devam edip etmeme kararına atıfta bulunarak. “Onunla, her oyuncuyla yaptığım gibi bir süreç içindeyim. Her gün onunla keyifli bir şekilde çalışıyorum.”

ESPN muhabiri Pascal Kamperman ise Sterling'in büyük bir hayal kırıklığı yarattığını öne sürüyor. “Siz de öyle düşünmüyor musunuz?” diye soruyor Van Persie'ye. “Tekrar söylüyorum, bu benimle Raheem arasında bir konu.”

Mikos Gouka, bu hafta başında AD gazetesi adına Feyenoord’un Sterling konusunda bir karar verdiğini bildirmişti. Kulüp, bu sezonun ardından işbirliğini sonlandırmanın tüm taraflar için daha iyi olacağı sonucuna varmış. Van Persie bu haberi yalanladı.

“Bu kararı sezonun ilerleyen dönemlerinde vereceğiz,” diyor. “Raheem’in giderek daha formda ve daha iyi hale geldiğini düşünüyorum. Bunu antrenmanlarda ve maçların bazı anlarında da görebiliyorum. Giderek iyileşiyor, ancak bu sezon sonuna kadar sürecek bir süreç ve bu konuda kararımızı daha sonra vereceğiz.”