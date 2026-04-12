Robin van Persie öfkeli ve ESPN kamerasına duyulur bir şekilde öfkeli sözler haykırıyor

Robin van Persie, Feyenoord ile NEC arasındaki kritik karşılaşma sırasında Serdar Gözübüyük'e oldukça öfkelendi. Hakem, Philippe Sandler'e sarı kart gösterdi, ancak Feyenoord'un teknik direktörü bu karara hiç anlam veremedi.

Olay, ikinci yarının başlamasından kısa bir süre sonra, Rotterdam ekibinin De Goffert'te 0-1 önde olduğu sırada yaşandı. Arka alandan gelen uzun bir pas, kaleci Gonzalo Crettaz'a tek başına koşan Ayase Ueda'ya ulaştı.

Japon oyuncu topu iyi kontrol etti, ancak ardından Sandler tarafından faul gördü. Gözübüyük, Ueda'nın düşmesini ilk başta tamamen görmezden geldi. Bu durum, Van Persie'nin saha kenarından büyük bir öfke patlamasına yol açtı.

Eski golcü, dördüncü hakeme karşı öfkeyle tepki gösterdi ve daha sonra hakem VAR ekranına çağrıldığında bunu tekrarladı. Gözübüyük, Van Persie'ye sarı kart gösterdi.

Görüntüleri inceledikten sonra Gözübüyük, sarı kartın yeterli olduğuna karar verdi; muhtemelen Ueda topu tam olarak kontrol edememişti ve Crettaz topa daha önce ulaşmış olabilirdi.

Bu karar Van Persie'nin hiç hoşuna gitmedi. Öfkeyle dördüncü hakeme tekrar seslendi. "Ne yapıyor bu adam?!" diye hakem ekibine bağırdı. "Bu oyuncu pozisyonu kaçırmış değil mi?! İnanılmaz!"