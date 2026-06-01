"Robin van Persie'nin Feyenoord'un teknik direktörü olarak kalmasına izin verilirse çok şaşırırım"

Leon ten Voorde, Robin van Persie'nin bu yaz Feyenoord'un teknik direktörlüğünden görevden alınacağını öngörüyor. Tubantia ve Algemeen Dagblad gazetelerinde görev yapan gazeteci, bu öngörüsünü ESPN'deki "Voetbalpraat" programında dile getirdi.

Pazartesi günü, Feyenoord'un yeni teknik direktörü Dévy Rigaux, Van Persie'nin geleceği konusunda şüpheler uyandırdı. Bu konuyla ilgili bir soruya yanıt olarak Rigaux, "Önce geçen sezonu analiz edeceğiz, ardından bir karar vereceğiz" dedi.

"Bu karar için zaman ayıracağız. Kendimize bir son tarih belirlemedik. Nereye gitmek istediğimiz netleştiğinde bir karar vereceğiz," diye konuştu Belçikalı yönetici.

Pazartesi günü ilerleyen saatlerde Voetbalpraat programında bu açıklamaya geri dönülecek. Kwakman, Rigaux'yu anlıyor. “Önce her şeyi bir sıraya koymak istemesini garip bulmuyorum. Belki oyuncular ve teknik kadroyla görüşecek. Şimdi işe koyulacak ve bunun için Haziran başında biraz zamanı var. Yani aslında bana oldukça mantıklı geliyor,” dedi analist.

Marciano Vink de ona katılıyor. “Kapsamlı bir değerlendirme yapmanız oldukça mantıklı. Örneğin takımın yıldızlarına nasıl davranıldığını, Timber ile durumun nasıl sonuçlandığını, kaptanlık konusunu, transferlerin takıma nasıl entegre edildiğini düşünürseniz... Bunlar bence bir teknik direktörün bakacağı şeyler.”

“Van Persie şu anda plaj şezlongunda sallanıyor mu? Sanırım öyle. Onun lehine olan tek şey, hedefi gerçekleştirmiş olması: Şampiyonlar Ligi bileti,” diyor Vink.

Ten Voorde, Rigaux’nun sonunda Van Persie’yi kovacağını tahmin ediyor. “Şu anda kafasının tamamen boş olduğunu hayal edemiyorum. Sanırım nihai kararını vereceği bir fikir oluşturmuştur. Bugünkü basın toplantısından sonra Van Persie’nin Feyenoord’da teknik direktör olarak kalması beni şaşırtacaktır,” diye bitiriyor gazeteci.