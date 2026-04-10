"Robin van Persie'nin bunu yapması, Feyenoord'daki sorunlar hakkında her şeyi anlatıyor"

Wim Kieft, Robin van Persie ve Arne Slot için endişeleniyor. Her iki teknik direktör de sırasıyla Feyenoord ve Liverpool'da çalkantılı bir dönemden geçiyor ve eski forvet, şimdilik tünelin sonunda bir ışık görmüyor.

Slot, Çarşamba günü Paris Saint-Germain'e karşı (2-0 mağlubiyet) sağ kanatta Jeremie Frimpong'u da içeren beşli savunma düzenini tercih etti. ''İlk yarıda Hollanda milli takım oyuncusu birkaç iyi an yaşadı, ancak ikinci yarıda beşli savunma sisteminde görünmezdi'' diye yazıyor Kieft, De Telegraaf'taki köşe yazısında.

"Slot'un seçtiği taktik Liverpool'a yardımcı olmadı. Takıma uymadı ve bir çözümden çok bir yük oldu. Sonuç ve uygulama utanç vericiydi. Liverpool, beş defans oyuncusuyla savunmada mutlaka daha iyi sonuç alınacağını kanıtlamadı," diyerek Kieft, Slot'un PSG karşısındaki planının suya düştüğünü gördü.

Kieft, hemen Van Persie'nin Feyenoord'un teknik direktörü olarak içinde bulunduğu durumla bir karşılaştırma yapıyor. "Feyenoord'da da kalite eksikliği var, takım futbol açısından yetersiz kalıyor ve güveni bulmak zor. Eredivisie'de üçüncü sıradaki takipçisi NEC ile oynanacak zirve mücadelesi için iyi bir tablo yok."

Luciano Valente ve Anis Had Moussa'nın Rotterdam ekibinde durumlarının belirsiz olması da işleri zorlaştırıyor. "Van Persie'nin antrenman sırasında kendini ilk 11'de oynatmak zorunda kalması, kadro sorunları hakkında yeterince şey söylüyor. Aynı zamanda bu, Feyenoord için bir çözüm de değil."

Kieft, Feyenoord'un De Goffert'e yapacağı ziyaret konusunda karamsar. ''Rotterdam'da Japon forvet Ayase Ueda'nın formunu bulmasını ummaktan başka bir şey yapamazlar. Ya da NEC'in kibirine yenik düşmesini ya da ikinci olmak için kazanma baskısına boyun eğmesini umabilirler. Ancak bu sezonki NEC'de bu iki senaryonun da gerçekleşeceğini sanmıyorum.''

Feyenoord, NEC ile oynayacağı derbiye bir puanlık avantajla başlıyor. Sezonun başlarında Van Persie'nin takımı, Nijmegen'li rakibiyle oynadığı heyecan verici maçta 2-4 mağlup olmuştu.