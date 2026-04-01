Robin van Persie, milli maç arasının hemen ardından Feyenoord'dan harika bir haber aldı

Anis Hadj Moussa, Çarşamba günü Feyenoord'un antrenman sahasına geri döndü. Cezayirli kanat oyuncusu, takımla birlikte antrenmana katıldı; bu durum, FC Volendam ile oynanacak deplasman maçı öncesinde iyi bir haber olarak görünüyor.

Feyenoord Çarşamba günü halka açık antrenman yaptı, bu nedenle Hadj Moussa'nın dönüşü artık bir sır değil. Geçen hafta, yıldız oyuncunun Cezayir'in antrenman kampından ayrıldığı açıklanmıştı

Cezayir Futbol Federasyonu, Feyenoord oyuncusunun milli maçlar döneminde sahaya çıkacak kadar formda olmadığını doğruladı. Sol ayaklı oyuncu, Feyenoord ile Ajax arasında oynanan De Klassieker maçında (1-1) kasık sakatlığı geçirmişti.

Feyenoord, Hadj Moussa'yı Rotterdam'a erken döndürdü ve burada iyileşmesi için çalıştı. Kanat oyuncusu, Volendam maçında forma giyebilecek gibi görünüyor.

Gol kralı Ayase Ueda, Salı akşamı Japonya formasıyla İngiltere'ye karşı sahaya çıktı. Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki rakibi, deplasmanda 0-1'lik güzel bir galibiyet elde etti.

Ancak Feyenoord, Leo Sauer'in Slovakya'dan ne kadar formda döneceğini merakla bekliyor. Bu yetenekli oyuncu geçen hafta sakatlanmıştı.

Feyenoord'un Volendam maçına Hadj Moussa, Ueda ve Raheem Sterling'den oluşan bir hücum hattıyla çıkma ihtimali yüksek.