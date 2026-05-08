Robin van Persie, Jeremiah St. Juste ile kulüp doktoru arasında yaşanan ilginç olaya tepki gösterdi

Feyenoord, geçtiğimiz hafta sonu Fortuna Sittard'ı zorlu bir maçın ardından 1-2 mağlup etti. Ancak Jeremiah St. Juste ile kulüp doktoru Joost van der Hoek arasında yaşanan olay, bu galibiyetin gölgesinde kaldı. Robin van Persie, cuma öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında bu olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

77. dakikada Fortuna forveti Paul Gladon, Timon Wellenreuther'e yaptığı düşüncesiz hareketin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. Van der Hoek, Feyenoord kalecisinin yaralanmasını tedavi etmek için sahaya girdi, ancak St. Juste bunu kesinlikle kabul etmedi. O anda Rotterdam ekibi 1-0 geride olduğu için, St. Juste büyük bir fiziksel çaba sarf ederek Van der Hoek'u uzak tutmaya çalıştı.

Van Persie geçen hafta St. Juste ve Van der Hoek ile birkaç kez konuştu. “Her şey yolunda gitti ve ikisi de olaya olumlu bakıyor.” Feyenoord teknik direktörü, yaşanan kargaşayı çok iyi anlıyordu. “İmaj açısından hoş görünmediğini de anlıyorum.”

Rotterdumlu teknik adam, maçın bitiminden kısa bir süre sonra olaya hafif bir tavırla tepki gösterdi. “Son kısmı gördüm, bir anlığına sarılmışlardı,” dedi Van Persie o sırada. Ona göre Van der Hoek ve St. Juste ikisi de işlerini yapmak istiyorlardı.

Kulüp doktoru ve defans oyuncusuyla yaptığı görüşmelerin ardından Van Persie fikrini değiştirmiş gibi görünmüyordu. “Sonuçta, böyle bir durumda her ikisi de en iyi niyetle hareket eden, kazanmak isteyen ve tüm o heyecan içinde bir karar veren iki kişiyle karşı karşıyasınız.”

Teknik direktör bunu insani bir durum olarak nitelendirdi ve olayı geride bıraktığını belirtti. “Umutla yolumuza devam ediyoruz. Hem Joost hem de Jeremiah durumu iyi idare ediyor ve bu açıdan her şey yolunda,” diye konuştu Van Persie.

Feyenoord, önümüzdeki Pazar günü AZ karşısında ikinci sırayı garantileyebilir. Rotterdam ekibi kupa şampiyonunu yenerse, önemli Şampiyonlar Ligi biletini garantilemiş olacak. Aksi takdirde, NEC, Ajax ve FC Twente'nin maçları büyük ilgiyle takip edilecek.