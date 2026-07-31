Robin van Persie, Hollanda futbolunda özel bir görev için gündeme geldi

Hedwiges Maduro, Robin van Persie’yi Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak öne çıkarıyor. Sportnieuws.nl ile yaptığı görüşmede, yanında tecrübeli bir teknik adamla bunun ilgi çekici bir seçenek olacağını söylüyor.

Maduro, Michael Reiziger’i uygun bir aday olarak görmüyor. “Bunun başarılı olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu söylemek zor. Eğer geçici bir teknik direktöre giderlerse, bence bu daha çok Ruud van Nistelrooij olur. O gerçekten bir sembol isim ve zaten Hollanda Milli Takımı teknik ekibinde yer alıyor.”

Hollanda’nın eski milli futbolcusu ardından adı neredeyse hiç anılmayan bir seçeneği gündeme getiriyor. “Robin van Persie’nin adını da henüz duymadım. Onu Dick Advocaat’ın yanında rahatlıkla bir sembol isim olarak konumlandırabilirsiniz. Neden olmasın? Görüldüğü üzere bu ikili birlikte çok iyi çalışıyor.”

“Van Persie orada en iyi oyuncularla çalışabilir. Buna uygun bir vizyonu var. Hollanda Milli Takımı oyuncuları bunu Heerenveen ya da Feyenoord oyuncularına göre daha kolay uygulayabilir” diyerek Maduro, milli takım teknik direktörlüğüne ilişkin analizine bir ekleme daha yapıyor.

Arne Slot, uzun süre KNVB’nin gündemindeydi. Feyenoord ve Liverpool’un eski teknik direktörü, şimdilik kulüp futboluna odaklanıyor ve yakın zamanda milli takımın başına geçmeyecek.

Maduro, “Şimdilik kulüp çalıştırmaya devam etmeli. Hâlâ fazla büyük bir teknik adam ve kendisini başka bir yerde daha gösterme açlığı var. O bir oyuncu geliştiren teknik direktör ve her gün sahada olması gerekiyor. Zaten onun gücü de bu” ifadelerini kullandı.

KNVB, kısa süre içinde bir milli takım teknik direktörü atamayı umuyor. Arayış, Ronald Koeman’ın Dünya Kupası’nda Hollanda’nın son 16 turunda elenmesinin ardından görevinden ayrıldığı haziran sonunun sonunda başlamıştı.