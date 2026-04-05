Robin van Persie, Feyenoord'un bir oyuncusuna Eredivisie'de dördüncü as pozisyonunu verdi

Feyenoord, Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sıradaki yerini korumak amacıyla Pazar günü FC Volendam ile karşılaşacak. Teknik direktör Robin van Persie, balıkçı kasabasında oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

Baş antrenör, Pazar öğleden sonra Anel Ahmedhodzic'ten yararlanamayacak. Bosnalı oyuncu maç kadrosunda yer almıyor ve bu nedenle Thijs Kraaijeveld, Tsuyoshi Watanabe'nin yanında savunmanın merkezinde maça başlayacak.

Jordan Lotomba, Ajax'a karşı oynanan De Klassieker maçında etkileyici bir performans sergilemişti, ancak Volendam'da yine yedek kulübesinde yer alacak. O maçta cezalı olan Mats Deijl, onun yerine ilk 11'de yer alacak.

Avustralya ile mükemmel bir milli maç dönemi geçiren Jordan Bos, savunmanın solunda maça başlayacak. Timon Wellenreuther kaleyi koruyacak.

Luciano Valente, Oussama Targhalline ve Jakub Moder, milli maç dönemini sorunsuz atlattılar ve Feyenoord'un üçlü orta sahasının kilit isimleri olacaklar. In-beom Hwang ise henüz maç kadrosuna girecek kadar formda değil.

Gonçalo Borges sağ kanatta başlayacak, Anis Hadj Moussa ise sakatlığı nedeniyle Volendam'daki maçta kadroda yer almayacak. Portekizli oyuncu bu Eredivisie sezonunda daha önce sadece üç kez ilk 11'de yer almıştı. Ayase Ueda, Van Persie'nin takımında en geride oynayan forvet olacak, Raheem Sterling ise sol kanatta bir şans daha bulacak.

Feyenoord'un yedek kulübesinde ayrıca Ilai Grootfaam (16) ve Jivayno Zinhagel (16) yer alıyor. Bu iki yetenekli genç oyuncu, Pazar günü Rotterdam ekibi adına ilk kez forma giyme şansı yakalayabilir.

FC Volendam kadrosu: henüz açıklanmadı

Feyenoord kadrosu: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Borges, Ueda, Sterling.