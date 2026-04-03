Robin van Persie, Feyenoord kadrosundaki 'yetenekli oyuncu'yu övdü

Gernot Trauner, teknik direktör Robin van Persie'nin büyük memnuniyetine, Feyenoord'a geri dönüyor. Avusturyalı stoper (34), inatçı bir aşil tendonu sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz bir dakika bile forma giymedi.

Trauner, son haftalarda giderek daha sık takımla birlikte antrenman yapıyor. Van Persie bu gelişmeyi çok olumlu karşılıyor, ancak tecrübeli oyuncunun bu sezonun son haftalarında sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.

"Antrenmanlara katıldığı zamanlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. O gerçekten birinci sınıf bir oyuncu," dedi Van Persie, Pazar günü FC Volendam ile oynanacak deplasman maçı öncesinde Cuma günü düzenlenen basın toplantısında sevinçle.

"Gernot da bunun için çok çalışıyor. Bunun nereye varacağını göreceğiz. Önümüzdeki döneme ve gelecek sezona doğru," diyen Van Persie, Trauner'in 1 Nisan itibarıyla resmi olarak feshedilen sözleşmesine atıfta bulunuyor. Bu, yaz aylarında sona eren sözleşmeleri olan oyuncular için standart bir prosedürdür.

"Özellikle onu artık antrenman sahasında daha sık gördüğüm için mutluyum, çünkü bu kadar uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra aynı seviyeye ulaşmak çok özel bir şey. Bunu pek çok oyuncu başaramaz," diyen Van Persie, Anis Hadj Moussa'nın fiziksel durumunu da değerlendirdi.

Kanat oyuncusu, Ajax maçında sakatlandı ve bu nedenle Cezayir'in milli takım maçlarını kaçırmak zorunda kaldı. "Geçen hafta geri döndü, uyarlanmış antrenmanlar yaptı ve bu hafta da yapmaya devam ediyor. Yani Pazar gününe kadar bekleyip göreceğiz," diye açıkladı Feyenoord teknik direktörü.