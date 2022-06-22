Robin van Persie, Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United’ı neden reddettiğini açıkladı

Fenerbahçe'nin eski yıldızının Hollandalı menajer ile Kırmızı Şeytanlar'da görev alma şansı vardı.

Robin van Persie antrenörlük kariyerini çocuklarını ön plana koyarak şekillendirmek istiyor.

Manchester United'da menajerlik görevini Erik ten Hag üstlenirken Hollandalı çalıştırıcının yardımcılarının kim olacağı merak konusuydu.

The Mirror ve Daily Express'te yer alan haberlere göre, Ten Hag, Robin van Persie'ye yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu ancak eski futbolcu bu teklifi reddetti.

Robin van Persie ne söyledi?

Life After Football'a konuşan Robin van Persie, Hollanda'da kalma tercihinin ailevi nedenlerden dolayı olduğunu söyledi:

"Şu anda benim için oğlum ve kızım önemli. İkisinin de tutkularını bulmuş olmaları harika. Hobi edinmek güzeldir ancak gerçek tutkunuzu bulmak istersiniz."

"Dina bunu ata binerek başardı, Shaqueel de futbol ile. Eşim Bouchra da bize çok yardımcı oluyor ve bunu görmek harika. Birlikte eğleniyoruz."

"Arsenal'da oynarken Londra'da beş kez taşındık. Manchester ve İstanbul'da yaşadık. Sonuç olarak neredeyse on dört yıldır uzaktaydık. Ama sonra, 'Çocuklara şu an ne iyi gelir?' diye düşündük ve biraz istikrarlı olmanın iyi olacağını hissettik."

Robin van Perise şimdi ne yapıyor?

Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi Feyenoord altyapısında ve A takımda antrenörlük yapıyor.

Robin van Persie'nin 15 yaşındaki oğlu Shaqueel de Feyenoord altyapısında forma giyiyor.

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