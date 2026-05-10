Robin van Persie büyük bir haber açıkladı: "Aradığın alıntıyı sana vereceğim"

Robin van Persie, Pazar günü Dennis te Kloese’nin Feyenoord’dan ayrılışına geniş yer ayırdı. AZ ile 1-1 berabere kaldıkları ve Rotterdam ekibinin ikinci sırayı garantilediği maçın ardından, teknik direktör genel müdür hakkında büyük bir takdirle konuştu. Van Persie’ye göre Te Kloese, hem kulüp içinde hem de kendisinin teknik direktör olarak kişisel gelişiminde çok büyük bir rol oynadı.

Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından ikili, De Kuip'te bir araya geldi. Van Persie, Te Kloese'yi özellikle ön plana çıkardı ve seyircilerin ona yakışır bir saygı gösterisi yapması gerektiğini düşündü. Teknik direktör, genel müdürün yıllardır Feyenoord için elinden gelen her şeyi yaptığını ve bu nedenle tribünlerden gelen takdirin tamamen haklı olduğunu vurguladı.

“Çok fazla duygu patladı,” dedi Van Persie maç sonrası kamera karşısında. “Sevinç, rahatlama, aslında hepsi bir arada. İlk günden itibaren Dennis bana hem kişisel olarak hem de teknik direktör olarak çok yardımcı oldu. O beni her zaman destekledi, ben de onu. Olması gereken de budur.”

Van Persie, Te Kloese'nin vedasından görünür şekilde etkilenmişti. Teknik direktöre göre, taraftarların ayrılan yöneticiye takdirlerini göstermeleri son derece mantıklıydı. "Bunu hak etti," dedi Van Persie. "Kulüp için inanılmaz derecede iyi işler yaptı ve her zaman tüm ruhunu ve canını Feyenoord'a adadı."

Duygusal vedaya rağmen, De Kuip'te sportif sonuçtan duyulan memnuniyet de hakimdi. Feyenoord, AZ ile berabere kalarak Eredivisie'de ikinci sırayı kesinleştirdi. Böylece kulüp, gelecek sezon için güçlü bir başlangıç yaptı.

Önümüzdeki sezon, kulüp yönetimi içinde de önemli bir konu haline geldi. Van Persie basın toplantısında, teknik ekibiyle birlikte kadroyu kapsamlı bir şekilde değerlendireceklerini belirtti. Önümüzdeki haftalarda Feyenoord’un hangi pozisyonlarda takviye yapmak istediği netleşecek.

Van Persie, kendi geleceği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı. Teknik direktör, gelecek sezon da De Kuip'te takımın başında olacağını vurguladı. "Hâlâ bir sözleşmem var," dedi kararlı bir şekilde. "Gelecek sezon Feyenoord'un teknik direktörü olacağım. Sanırım aradığın alıntı buydu, değil mi? Sana biraz yardımcı olayım, haha."