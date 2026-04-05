Feyenoord, Pazar öğleden sonra Volendam deplasmanında etkileyici bir performans sergileyemedi ve 0-0'lık cansız bir beraberlikle yetindi. Teknik direktör Robin van Persie, maçın ardından hakemlerin bazı tartışmalı kararlar verdiğini belirterek, hakemlere yönelik bir eleştiri yapmaktan kendini alamadı.

Basın toplantısında maçtan bazı durumlar gündeme geldi, bunların arasında Gonçalo Borges ve Ayase Ueda ile ilgili olası 'penaltı anları' da vardı. VAR'ın rolü de bu bağlamda ele alındı, ardından Van Persie alaycı bir şekilde memnuniyetsizliğini dile getirdi.

"Bugün oradalar mıydı? Gerçekten oradalar mıydı? Oh, tamam. Peki, orada olduklarını bilmek güzel," dedi Van Persie, hakemlerin performansından açıkça memnun olmadığını belirtip ardından Japon forveti örnek gösterdi.

"Özellikle Ayase'ye haksızlık edildiğini düşünüyorum," diye devam etti. "Ona çok sert oynanıyor ve bu, kurallar dahilinde kalırsa sorun değil, ama Ayase çok dürüst bir oyuncu. O, öylece yere düşmez."

"Ama ona gerçekten hiçbir şey verilmiyor, hiçbir şey. Penaltı verilmiyor, serbest vuruş verilmiyor, hiçbir şey, asla. Bu gerçekten inanılmaz," dedi sinirli Van Persie, forvetinin daha fazla korunmasını umuyor.

"Bence Ayase bu konuda biraz daha korunmayı hak ediyor. Bugün o korumayı göremedim. Ve benim böyle düşündüğümü bugün siz de görebildiniz," diye devam eden teknik direktör, ardından forvetin kendisinin rolünü de ele aldı.

"Zamanlama bazen biraz geç ya da biraz erken oluyor, bu da hakem ya da VAR'ın bunun penaltı olmadığı izlenimini edinmesine neden olabilir. Ama on defadan dokuzunda bu kesinlikle penaltıdır," diye devam etti.

"Forması çekiliyor ve fauller yapılıyor. Bu durum hiç bitmiyor. Bu konuda daha akıllı davranabilir, elbette. Bu konuyu onunla da birkaç kez konuştum ve o da buna katılıyor," diyor 102 kez milli formayı giymiş olan oyuncu.