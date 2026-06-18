Robertson: Hakimi dünyanın en iyi sağ bekidir… Ve Fas’ın tüm oyuncuları tehlikelidir

İskoçya milli takımının kaptanı Andy Robertson, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Gillette Stadyumu’nda oynanacak Fas maçı öncesinde, bu karşılaşmanın büyük bir zorluk olacağını vurguladı.

Robertson, yarın Cuma akşamı (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) oynanacak maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “Fas, Brezilya kadar zorlu bir rakip olacak. Onların gücünü çok iyi biliyoruz ve istediğimiz sonucu elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek.”

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İskoç "Herald" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, eski Liverpool yıldızı bir sonraki tura yükselme hedefiyle ilgili şunları söyledi: "Bu konuyu fazla düşünmemeye çalışıyoruz, çünkü önümüzde çok zorlu görevler var. Ancak hiçbir oyuncunun ya da teknik ekibin bu konuyu görmezden geldiğini sanmıyorum. Ülkemiz için bunu başaran ilk takım olmak istiyoruz ve bu çok güzel bir duygu."

Şöyle devam etti: “Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Şu anda dünyanın en iyi takımlarından biriyle (Fas) karşı karşıyayız, ancak her maçı zorlaştırabileceğimize inanıyoruz. Bunu başarabilirsek ve en iyi performansımızı sergilersek, istediğimizi elde edebileceğimizi düşünüyorum.”

“En iyi sağ bek”

Paris Saint-Germain ve Fas milli takımının yıldızı Achraf Hakimi hakkında Robertson şunları söyledi: “Onu ne kadar övsem azdır. Ona ve şu anda yaptığı her şeye büyük hayranlık duyuyorum. Bu yüzden (onunla karşılaşmak) zor bir görev olacak. Ne harika bir oyuncu, bence o ve Paris Saint-Germain’in diğer kanadındaki Nuno Mendes, dünyanın en iyi sağ bekleri.”

Ve şöyle devam etti: “Liverpool olarak son iki yılda Şampiyonlar Ligi’nde iki kez onlarla karşılaştık ve her ikisi de olağanüstüydü; onları izlemek büyük bir zevk. Herkes Hakimi'yi izlemekten keyif alıyor; oynarken gösterdiği özgürlük, bir an önce sizin bölgenizde belirip bir sonraki an kendi bölgesine geri dönerek savunmaya geçme şekli. Bu yüzden yaptığı her şeye büyük hayranlık duyuyorum... Umarım (İskoçya maçı) burada onun için sakin geçen maçlardan biri olur.”

Fas’ın genel tehlikesi hakkında ise şunları söyledi: “Bence hepsi tehlikeli. Bu, onlar hakkında söyleyebileceğim en büyük iltifattır. Bence sahada her pozisyonda kaliteye sahipler, o kadar çok iyi oyuncu var ki tek birine odaklanmak zor, çünkü bir diğeri ortaya çıkıp sizi cezalandırır. Orta sahada da çok fazla kalite var. Bir ya da iki oyuncu seçmek yerine, takım ve bir bütün olarak çok zorlu bir rakip olacaklarını söyleyebilirim.”

Ve şöyle devam etti: “Harika bir takım. Onları geçmiştekinden farklı kılan hiçbir neden yok. Biz de sahip olduğumuz kaliteye inanıyoruz; zorlu bir rakip olabileceğimize inanmalıyız. Bunu en büyük sahnede göstermeliyiz. Bunu başarırsak, galip çıkacağımızı umuyorum.”