La Liga'da Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Soldado'nun da formasını giydiği Levante, Mallorca engelini 2-0'lık skorla geçerken, Soldado ilginç bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren deneyimli golcü, La Liga'da yedi farklı takımla gol sevinci yaşayan üçüncü isim oldu.

Aranda ve Muquel Solar'ın ardından bu başarıya imza atan üçüncü isim olan 36 yaşındaki oyuncu La Liga'da Levante'nin yanı sıra Granada, Villarreal, Valencia, Getafe, Osasuna ve Real Madrid formalarıyla gol sevinci yaşamıştı.

Real Madrid altyapısından yetişen Soldado, La Liga'da toplamda 127 gol kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçe'de kupa kazanamadı

İspanya dışında sadece Tottenham ve Fenerbahçe'de top koşturan Soldado, Türkiye'de kupa kazanma sevinci ise yaşayamadı.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 34 maçta 12 gol atan ve dört de asist yapan Soldado, ikinci sezonunda ise toplamda 25 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda yedi gol, beş asistle mücadele etmişti.

Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra ülkesine dönen ve Granada ile sözleşme imzalayan Soldado, ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürürken, ilk sezonunda 11, ikinci sezonunda ise 14 gol atmıştı.

Bu sezon Levante için ilk golünü atan Soldado, kariyerinin en iyi dönemini Valencia'da yaşamıştı.

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