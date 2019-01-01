Roberto Soldado, Arabistan'a gidiyor! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 17 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ' de takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor.

Akşam' ın haberine göre, sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab Ryad ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, bu transferle birlikte Soldado'nun yıllık 3.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.

Fenerbahçe'de yeni hedef Rog

Takvim'de yer alan habere göre; orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı İtalya'ya çevirdi Sarı lacivertliler, Napoli'de forma giyen 23 yaşındaki Marco Rog'u gündemine aldı.

Ndongala'da sona doğru

Fotomaç'ın haberine göre; Kanatlara takviyeye öncelik veren Fenerbahçe, Dieumerci Ndongala'ya yoğunlaştı.

Sarı lacivertliler, yıldız futbolcu için Genk'e yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini güncelledi.

Fenerbahçe'nin Andre Ayew'in sezon sonunda Swansea City'ye geri dönecek olması, Valbuena'nın da sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Ndongala'yı transfer etmek istediği belirtiliyor..