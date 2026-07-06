Roberto Martínez, Portekiz milli marşına duyduğu coşkunun sırrını açıklıyor

Portekiz milli takımının İspanyol teknik direktörü Roberto Martínez, kendi ülkesinin milli takımı “La Roja” ile oynanacak maçın hem futbol açısından hem de duygusal açıdan karmaşık bir karşılaşma olacağını vurguladı.

Martínez, 3 yıl önce Portekiz milli takımının başına geçti ve takımı, Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) çeyrek finallerine, ertesi yıl ise İspanya'yı final maçında mağlup ederek Avrupa Uluslar Ligi finaline başarıyla taşıdı.

Roberto Martínez’in maçlar öncesinde büyük bir coşku ve tutkuyla Portekiz milli marşını söylemesi her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Bu konuyla ilgili olarak İspanyol “Marca” gazetesinde yer alan açıklamalarında Martínez şunları söyledi: “Milli marş son derece önemli ve milli takım için çok özel bir anlam taşıyor. Bunu biliyorsunuz, marşın sözlerinin bazı kısımları antrenman merkezinin duvarlarına yazılmıştır.”

Portekiz milli takımının teknik direktörü, bunun ardındaki nedenleri açıklayarak sözlerine şöyle devam etti: “Bu siyasi bir mesele değil; Portekiz’de ve yurtdışında bir futbol takımını destekleyen milyonlarca Portekizliyi temsil ediyor.”

Martínez, maç öncesinde İspanyol milli marşının okunmaması durumuyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda esprili ve komik bir şekilde yanıt verdi: “Bu çok basit; İspanyol milli marşında sözler yok, dolayısıyla okunacak bir şey de yok.”