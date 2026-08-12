Roberto Martínez’in avukatı, KNVB’nin ilgisine yanıt verdi: "Nigel de Jong ararsa, o zaman..."

Voetbal International, Roberto Martínez'in avukatıyla temasa geçti ve ona Hollanda Milli Takımı'nın iddia edilen ilgisini sordu. Ona göre bir anlaşma ihtimali oldukça düşük.

De Telegraaf, salı akşamı Nigel de Jong'un KNVB adına Martínez ile Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü hakkında görüştüğü haberini duyurdu.

Bunun üzerine Voetbal International telefona sarıldı ve Martínez'in avukatı Jesse de Preter'i aradı. Ona göre ortada henüz hiçbir şey yok.

VI'ın aktardığına göre, “Nigel de Jong ararsa görüşürüz. Ancak KNVB geleneksel olarak Hollandalı bir teknik direktörü tercih ediyor ve maddi açıdan beklentilerin birbirinden çok uzak olduğunu tahmin ediyorum. Bunun nasıl bir anlaşmaya dönüşebileceğini göremiyorum.”

Martínez, yıllarca Belçika'nın altın jenerasyonunun başında yer aldı ancak son dönemde Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda ise son dünya şampiyonu İspanya tarafından son 16 turunda hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elendi.

Martínez'in Jordi Cruyff ile yakın bir ilişkisi bulunuyor ve ayrıca babası Johan'ın futbol felsefesinin de bir takipçisi. İspanyol teknik adamla yapılan ilk görüşmelerin nasıl geçtiği ise şimdilik netlik kazanmış değil.