Roberto Martinez: Hazard futbolun Michael Jordan'ı

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Eden Hazard'ın Ballon d'Or kazanabileceğini söyleyerek Michael Jordan benzetmesi yaptı.

Milli Takımı'nı çalıştıran 46 yaşındaki teknik direktör Roberto Martinez, 'in yıldız futbolcusu Eden Hazard hakkında övgü dolu sözler söyledi.

El Larguero adlı programda konuşan Martinez, Belçikalı futbolcunun Ballon d'Or ödülünü kazanabileceğini ifade etti ve onu basketbol efsanesi Michael Jordan'a benzetti:

"Hazard'ın Ballon d'Or'u kazandığını görebiliyorum. Bu ödülü kazanacak bir rolü var. Ballon d'Or seviyesinde işler yapıyor ve ödül için nitelikli bir futbolcu."

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" 'de iyiydi, 'de iyi işler çıkardı. Bir yabancı için lig şampiyonluğu yarışında olan bir takımın parçası olmak zor."

"Hazard son pasın atıldığı adamdır; Michael Jordan gibi. Hazard futbolun Michael Jordan'ı."

Bu sezon tek golü bulunan Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da forma giyemeyecek. Milli takımın da önemli bir parçası olan Hazard'ın sakatlığı hakkında yorumda bulunan Martinez, "İyileşmesi beklediğimizden uzun sürecek. Ama merak edilecek bir şey yok. Eden gibi bir futbolcunun yüzde yüz hazır olmasını istersiniz. Takıma adapte olmuştu ve iyi de oynuyordu. Fiziksel kondisyonu çok yüksek, bu sebeple kısa sürede geri dönecektir. Onun seviyesindeki bir oyuncuyu kaybetmek istemezsiniz ancak bir futbol takımı sakatlıklarla ve cezalarla baş etmeyi bilmeli. Real Madrid bu duruma karşı hazırlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.