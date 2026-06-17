Roberto Martínez, DR Kongo ile oynanacak açılış maçında Portekiz’in kilit oyuncusundan yoksun kalacak

Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde büyük bir kayıp yaşadı. Milli takım teknik direktörü Roberto Martínez, Salı günü Rúben Dias’ın bu maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Dias, birkaç gün önce hafif bir sakatlık geçirdi. Prensipte Martínez için çok büyük bir endişe kaynağı olmasa da, Kongo maçında onun yokluğu önemli bir kayıp olacak.

Dias normalde Portekiz savunmasının lideri konumunda; Martínez'in elinde Tomás Araújo, Renato Veiga ve Gonçalo Inácio olmak üzere üç stoper daha bulunuyor.

Martínez basın toplantısında, “Rúben henüz tam olarak forma girmedi, risk almaya gerek yok” dedi. “İyileşme sürecinde ve ilerleyen zamanlarda tekrar kadroda yer alacak.”

"İyileşmesi iyi gidiyor, ancak turnuvanın geri kalanına odaklanmak önemli. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz, hazırız."

Portekiz, şampiyonluk favorilerinden biri olarak Kuzey Amerika'ya gitti. Kongo ile oynayacağı açılış maçının ardından Portekiz, Özbekistan (23 Haziran) ve Kolombiya (28 Haziran) ile karşılaşacak.

Martínez ayrıca bu Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılacağını da açıkladı. Yüzde yetmişlik galibiyet oranıyla Portekiz tarihinin en başarılı milli takım teknik direktörü konumunda.



