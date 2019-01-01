Roberto Martinez: Courtois dünyanın en iyi kalecisi

Roberto Martinez, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın zor bir dönemden geçtiğini ancak dünyanın en iyi kalecisi olduğunu söyledi.

Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, 'li futbolcu Thibaut Courtois hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Son dönemdeki performansı eleştirilen Courtois, Real Madrid'in 'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesine çekildi. Belçika Teknik Direktörü Martinez, oyuncusunun zor bir dönemden geçtiğini belirtirken 27 yaşındaki kaleciyi dünyanın en iyisi olarak nitelendirdi:

"2018 Dünya Kupası'nda da gördüğümüz üzere Courtois benim için dünyanın en iyi kalecisi. Onun için zor bir dönem ama milli takımda göstereceği performans Real Madrid kariyerini, aynı zamanda kulübünde göstereceği performans da EURO 2020'deki gelişimin etkileyecek ve kendisini iyi hissetmesini sağlayacak."

Belçika, EURO 2020 B Grubu'nda , Finlandiya ve ile eşleşti.