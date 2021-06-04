Roberto Martinez açıkladı: Euro 2020'de De Bruyne forma giyebilecek mi?

Belçika'nın Euro 2020'deki en güvendiği isimlerden Kevin De Bruyne'nin ilk maçta forma giymesi zor gözüküyor.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Kevin De Bruyne yüzünden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Belçikalı yıldızın Euro 2020'de forma giyip giyemeyeceği belli oldu.

Roberto Martinez neler söyledi?

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, gazetecilere verdiği demeçte yıldız oyuncunun ilk maçı kaçıracağını söyledi.

"De Bruyne'nin ilk maçta oynaması pek mümkün gözükmüyor, bu yüzden onun yerinde oynayacak kişi hazır olduğunu göstermek zorunda olacak.

"De Bruyne için maske kararı aldık. Jan Vertonghen'in maskesini yapan üreticilerden bir maske istedik. Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için ne zaman uygun olacağını bilmiyoruz. Cevap vermek için çok erken, önce sakatlık durumunu görmeliyiz."

Rusya, Danimarka ve Finlandiya ile aynı grupta yer alan Belçika, ilk maçta 12 Haziran'da Rusya ile karşılaşacak.

Kevin De Bruyne bu sezon ne yaptı?

Premier Lig'de bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki oyuncu bu maçlarda altı gol atarken 12 kez de asit yaptı.

Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda ise, 40 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol ve 18 asiste imza attı.