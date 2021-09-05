İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, eski öğrencisi Mario Balotelli’nin kariyerini değerlendirdi.

Son olarak Serie B ekiplerinden Monza forması giyen Mario Balotelli, yaz transfer döneminde Süper Lig’in yeni yüzlerinden Adana Demirspor ile anlaşmaya varmıştı.

Mario Balotelli ile Inter’de ve Manchester City’de beraber çalışan İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, golcü oyuncunun kariyerini değerlendirdi.

Neler söylendi?

RAI Sport’a konuşan Mancini, eski öğrencisinin potansiyeline ulaşamadığını şu şekilde dile getirdi:

“Balotelli ile gençliğinde çalışmıştım ve o dönem iyi işler başarmıştı. Teknik olarak o günlerde olduğu gibi hâlâ üst düzey bir oyuncu.”

“Ama onun 31 yaşında olduğunu unutmayalım, şu aşamada kariyerinin en iyi dönemlerini geçiriyor olmalıydı.”

“Açıkçası Balotelli, kendisini hem oyuncu hem de insan olarak tanıyanlar için bir hayal kırıklığı oldu. Son beş-altı yılda potansiyeliyle doğru orantılı işler yapamadı.”

Balotelli’nin kariyeri

Inter, Manchester City, Milan gibi ekiplerin formasını giyen Balotelli, Luis Suarez’in satılmasının ardından da Barcelona ile anlaşmıştı.

İlerleyen süreçte ise Nice, Marsilya, Brescia, Monza ve son olarak da Adana Demirspor forması giyen İtalyan golcü, kariyeri boyunca toplamda 167 gol kaydetti.

Ayrıca Balotelli, İtalya Milli Takımı’nda kaydettiği 14 golle Ciro Immobile’nin ardından “Gök Maviler’in” en golcü ikinci oyuncusu olarak öne çıkıyor.

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