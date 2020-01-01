Roberto Mancini: Zlatan, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Zlatan Ibrahimovic'in tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri olduğunu söyledi.

'ın eski teknik direktörlerinden biri olan ve şu anda İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini, Zlatan Ibrahimovic'in tarihin en iyi oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Sport Mediaset'e konuşan Mancini, "Zlatan tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak hatırlanacak." ifadelerini kullanırken "O, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede. Gittiği her takımda şampiyonluklar yaşadı ve onlarca gol attı." şeklinde konuştu.

"Zlatan şimdiye kadar 'da çok iyi işler yaptı. Ancak gelecek planlarının ne yönde olduğuna dair bir fikrim yok."

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İtalyan teknik adam, gündeme gelen transfer dedikoduları ile ilgili de açıklamalarda bulunurken, görevinden ayrılmasaydı 'in eski sahibi Massimo Moratti'nin Ronaldo'yu transfer etmek için uğraşacağını itiraf etti.