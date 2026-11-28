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Roberto Mancini, dün doldurduğu 62 yaş için bir dileğini dile getirdi.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Avrupa Şampiyonası'nı kazanacağımızı söylediğim gibi Dünya Kupası'nı da kazanacağımı mı söyledim? Bir şeye sonuna kadar inanmıyorsanız onu elde etmeye çalışamazsınız. İlk milli takımı kurduğumuzda çevremizde bize inanan kimse yoktu. Avrupa'da yedinci, sekizinci sıradaydık. Verratti ile Jorginho'nun birlikte oynayamayacağını söylüyorlardı ama harika bir orta saha oluşturdular. Dört yıl boyunca tek bir maç kaybetmedik. Yani bir takım kurduk, iyi, hatta çok iyi oynadık. Şimdi bunu tekrarlamamız gerekiyor."

Mancio daha sonra, Suudi Arabistan'ın yüksek ücretli teklifini kabul etmek için Ağustos 2023'te milli takımdan ayrılışına döndü: "Her şeyin temelinde Başkan Gravina ile aramızdaki iletişim eksikliği vardı. Birkaç aydır, ilk zorlukta beni değiştirmeye niyetli olduğunu düşünüyordum. Aylardır teknik ekibi konuşuyorduk. Ben konuyu geçiştiriyor, hiçbir şey olmamış gibi davranıyordum. Bu sırada haftalar geçiyor, sorunlar çözülmüyordu. Hollanda'daki Uluslar Ligi'nden sonra konuyu yeniden açtık ama bir sonuca varamadık. Ardından bir ay boyunca sessizlik oldu."

"Böylece çok daha önce benimle temasa geçmiş olan Araplarla konuşmaya başladım. Bir arkadaşım aylar önce beni arayıp bazı şeyler söylemiş, böyle bir seçeneği önüme koymuştu. Ben de bunu değerlendirmiştim. Uluslar Ligi'nden sonra istifa etmemekle hata ettim ama açıkçası ayrılmak istemiyordum. Kalmak isterdim, gitmeye niyetim yoktu. Ancak bazen bazı şeyler oluyor. Hata yaptığımı düşünüyorum. Özellikle de ele alınması gereken bazı konuları değerlendirme biçimimde hata yaptım. Bunları ele alsaydık muhtemelen hiçbir şey yaşanmazdı. Bir uçağa binip Roma'ya gitmeli ve başkanla konuşup meseleyi açıklığa kavuşturmalıydım."

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"Büyük bir bok yediğimi ne zaman anladım? Hemen. Ama artık geri dönemezdim. Suudi Arabistan son derece zorlu bir maceraya dönüştü. Luca Vialli hayatta olsaydı konuşur ve pek çok meseleyi çözerdik."

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"Spalletti'nin ayrılışından sonra Gravina'dan geri dönmeme izin vermesini mi istedim? İşlerin nasıl bittiği hoşuma gitmemişti. Pek çok meslektaşım Malagò'nun tercihini beğenmedi mi? Bu tamamen kıskançlık. Kulüplerde böyle şeyler her gün oluyor: görevden almalar, istifalar, geri dönüşler. Hafifletici bir neden ya da mazeret aramadan hatamı kabul ettim. Bir açıklama yapmaya çalıştım ve defalarca özür diledim."

"Bu yıl Pirlo meselesi sayesinde yeniden İtalya'nın başına mı geçtim? İlk seferinde de öyle olmuştu. Teknik direktör olarak belirlenen kişi ben değil, Carlo Ancelotti'ydi. O başka bir tercihte bulununca bana yöneldiler. Şanslı bir adam mıyım? Bazen biraz şans gerekir."

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"İtalyanların oranı yüzde 30'a düştüğü için henüz Serie A'da oynamamış gençleri kadroya çağırmak zorunda kaldım. Utanç verici bir oran. Gelişme potansiyeli taşıyan gençleri aramaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Onları önemli maçlarda sahaya sürerek risk almam gerekiyor. Muazzam yeteneklere sahip gençler var. Bunları gösterebilmeleri için zamana ve deneyime ihtiyaçları var. Benim için teknik yön önemli. Bir oyuncuyu seçerken baktığım şey bu. Sonra hangi mevkide daha iyi performans gösterebileceğini anlamaya çalışıyorum ama bunun yanıtını bana ancak saha verebilir."

"Kulüplerin milli takıma hiçbir ilgisi yok. Milli takım çözümleri kendi başına bulmak zorunda. En az 20 yıldır oluşan durumdan şikâyet etmenin faydası yok. Oyuncuları bulmalı ve birkaç maç kaybetme riskini göze alarak deneyim kazanmalarını sağlamalıyız. Yabancı kulüp sahiplerinin neden bizim milli takımımızla ilgilenmesi gerektiğini bana açıklayın."

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"Belçika'daki son yenilgi mi? Üzüldük. Başta böyle bir performansa razı olurduk ama o noktaya geldiğinizde hep daha ileri gitmeyi umuyorsunuz. Belçika karşısında yenilgiyi hak ettik. Böyle bir yenilginin nedenlerini anlamak için 4-1'lik maçı yeniden izledim. İlk 45 dakikada bizden fazlasını yapmadılar. İki, üç pozisyon maçı değiştirdi. Bazı savunma anlarında biraz dikkatsiz davrandık. Bence Belçika'yla oynadığımız iki maç, Fransa'yla oynadığımız iki maçtan daha önemli ve öğretici olacak."

"Beklentileri karşılayamayan, başarılı olacağına bahse girebileceğim ama hayal kırıklığı yaratan oyuncu kim? Çok geriye gitmeyeceğim. Zaniolo'nun önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Onu milli takıma çağırdığımda ilk antrenmanda büyüklerle oynayan bir çocuk gibiydi. Üçüncü antrenmanda ise büyüklerle oynayan bir büyük gibiydi. Bugün sahip olduğu fiziksel ve teknik özelliklerle İtalyan futbolunun yıldızlarından biri olması gerekirdi. Son olaydan sonra milli takım kariyerinin bittiğini mi düşünüyorum? Hayır. Ben kadro açıklandığı dönemde iyi oynayan, takıma bir şeyler katabilecek oyuncuları çağırıyorum. Ayrıca Nico, yaşadığı kişisel sorunlar bir yana, bana karşı her zaman doğru davrandı. Geri dönmek için elinden geleni yapmasını umuyorum. Alışılmışın dışındaki oyuncuları severim çünkü farkı onlar yaratır. Bildiğimiz ve istediğimiz bütün ilke ve taktikler üzerinde çalışabiliriz ama sonunda maçları futbol oynamayı bilenler çözer. Yapacak bir şey yok. Her seferinde oyuna hükmedebileceğinizi düşünemezsiniz. Zorluklara dayanmayı da bilmelisiniz. Elinizde fazladan bir özelliği olan oyuncu varsa tek bir hareketiyle maçı sizin için o çözer."

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"Serie A şampiyonluğunu kim kazanır? Bence Roma. Lazio taraftarları memnun olacak mı? En iyi takımın Inter olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta Napoli'ye çok güveniyordum ama çok fazla sakatlık yaşadılar. Lazio hakkında şunu söyleyebilirim: Çöküşüne bel bağlamayın."