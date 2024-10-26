Roberto Mancini, Suudi Arabistan'daki görevinden karşılıklı anlaşmayla ayrılmasının ardından büyük bir tazminat almaya hazırlanıyor.

Bir dönem Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu da elde eden ve Türkiye'de Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, perşembe öğleden sonra sözleşmesini feshetmek için karşılıklı anlaşmaya vardıktan sonra görevinden ayrıldı.

Suudi Arabistan’daki görevine İtalya milli takımından Ağustos 2023'te ayrıldıktan sadece birkaç hafta sonra başlamıştı ve bu görevde sadece bir yıldan biraz fazla süre geçirdi.

Mancini’nin dev tazminatı

Nicolo Schirà’dan gelen ve Birleşik Krallık’taki birçok haber kaynağı tarafından da bildirilen haberlere göre, Mancini, Suudi Arabistan milli takımındaki görevinden istifa etmesi karşılığında 20 milyon euro tazminat alacak.

Eski teknik direktörün, La Gazzetta dello Sport'a göre Suudi Futbol Federasyonu (SAFF) ile yaptığı anlaşmada yıllık 30 milyon euro maaş aldığı belirtiliyor. Bu nedenle 20 milyon euro tazminat, 2024-25 sezonunun sonuna kadar olan sürede ödenmesi gereken miktarla neredeyse aynı.

Mancini, aslında 2026 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı. Bu tazminat paketi sayesinde, Suudi Futbol Federasyonu, Mancini'ye 2025-26 sezonu için ödemesi gereken 30 milyon euroyu ödemek zorunda kalmayacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusu henüz netlik kazanmazken, Mancini'nin kariyerini Avrupa'da sürdürmesi bekleniyor.