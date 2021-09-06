Roberto Mancini: Mario Balotelli beni hayal kırıklığına uğrattı!

İtalya Milli Takımı'nın bir dönem Galatasaray'da da görev yapan teknik direktörü, Adana Demirspor'un yıldızını eleştirdi.

İtalya'yı EURO 2020'de şampiyonluğa taşıyan dünyaca ünlü teknik direktör Roberto Mancini, kariyerini Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de sürdüren Mario Balotelli'nin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Balotelli ile Manchester City'de birlikte çalışan Mancini, eski oyuncusunun son 5-6 yıldaki düşüşünü eleştirdi.

Mancini ne söyledi?

RAI Sport'a verdiği demeçte bir dönem İtalya Milli Takımı'nın da en önemli golcülerinden biri olan Balotelli'nin potansiyelini kullanamadığını belirten Mancini, bu durumdan ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyledi:

"Mario'yu bir insan ve oyuncu olarak tanıyan herkesin son 5-6 yılda oynayabileceği seviyeden uzak olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum. Hala 31 yaşında olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden bence en verimli döneminde olmalı."

City'nin şampiyonluğunda pay sahibiydi

Manchester City'nin 2011-2012 sezonunda Sergio Agüero'nun Queens Park Rangers'a karşı son saniyelerde attığı golle elde ettiği şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Balotelli, İngiliz devinin 1968'den bu yana kazandığı ilk şampiyonlukta iz bırakmıştı.

EURO 2012'nin en çok gol atan oyuncularından biri olan yıldız oyuncu, 2014 Dünya Kupası'nda da İtalya Milli Takımı'nın liderlerinden biriydi.

Disiplin sorunları nedeniyle Manchester City'den gönderilen ve kariyerini Milan'da sürdürmeyi tercih eden Balotelli, kısa bir süre Liverpool'da da oynamıştı. Marsilya ve Nice formalarıyla Ligue 1'de oldukça etkili performanslar ortaya koyan Balotelli, sezon başında üç senelik sözleşmeyle Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

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