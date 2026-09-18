İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaklaşan Uluslar Ligi maçları için 34 kişilik kadrosunu açıkladı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, tam dokuz yeni isme yer verdi.

Massimo Pessina (Bologna), Daniele Ghilardi (AS Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (AC Monza), Alessandro Romano (Cagliari), Issa Doumbia (Sporting Portugal), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Antonio Vergara (Napoli) ve Mohamed Ali Zoma (FC Nürnberg) ilk kez kadroya çağrıldı.

Bunun yanında, hem Nicolò Fagioli'nin (Fiorentina) hem de Nicolò Zaniolo'nun (Udinese) Ekim 2024'ten bu yana ilk kez La Squadra Azzurra'ya dahil edilmesi dikkat çekti. Bu yaz Fiorentina'dan Torino'ya ayrılan Rolando Mandragora da Mart 2021'den bu yana ilk kez kadroda yer aldı.

İtalya, 25 Eylül'de Stadio Olimpico'da Belçika'yı ağırlayacak ve üç gün sonra Türkiye deplasmanına çıkacak. 2 Ekim'de deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan İtalya, üç gün sonra ise Türkiye ile rövanş maçında bu kez Bologna'da sahaya çıkacak.

İtalya kadrosu

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Marco Carnesecchi (Atalanta), Guglielmo Vicario (Juventus) Massimo Pessina (Bologna).

Defans: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Honest Ahanor (Crystal Palace), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (AS Roma), Gianluca Mancini (AS Roma), Michael Kayode (Brentford), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Eddy Kouadio (Monza).

Orta saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Roma), Issa Doumbia (Sporting Portugal), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham Hotspur);

Forvetler: Francesco Pio Esposito (Inter), Daniel Maldini (Cagliari), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Mohamed Alì Zoma (FC Nürnberg), Moise Kean (Como), Giacomo Raspadori (Atalanta), Nicolò Cambiaghi (Bologna), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).



