İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Fransa ve Belçika ile oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde taktik anlayışını ve kadroyu gençleştirme stratejisini anlattı. Mancini, Nicolo Zaniolo'dan belirleyici bir lider olmasını isterken orta sahada oyunu geriden yönetecek bir oyuncu arayışını ve tecrübeli isimlerin kadroya alınmamasını da açıkladı.

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Mancini, Uluslar Ligi maçları öncesinde İtalya'nın gençleşmesine öncülük ediyor

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Fransa ve Belçika'ya karşı oynanacak kritik UEFA Uluslar Ligi maçları için İtalya Coverciano'da toplanırken kadro seçimindeki yaklaşımını anlattı. Mancini, gelecek vadeden genç oyuncuları tecrübeli isimlerle bir araya getirmeye büyük önem vererek uzun vadeli gelişime odaklanan genç bir grup oluşturdu.

Birçok deneyimli ismin kampa alınmamasıyla birlikte Udinese'nin hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo gibi futbolcuların daha fazla liderlik üstlenmesi bekleniyor.

Mancini, yeni teknik yetenekleri bizzat değerlendirmenin millî takımın kadro derinliğini oluşturmak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Zaniolo'dan maçların sonucunu belirleyen deneyimli bir lider olması bekleniyor

Zaniolo'nun gençleşen kadrodaki değişen rolüne değinen Mancini, farklı mevkilerde oynayabilen 27 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak maçların sonucunu belirleyen bir oyuncuya dönüşmesi gerektiğini açıkça belirtti.

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Mancini, “Ondan da diğer herkesten beklediğimi bekliyorum. İyi oynasın ve istikrarlı olsun. Zaman geçiyor, artık maçların sonucunu belirlemeye başlamalı,” dedi. “Eskiden çocuktu, şimdi ise millî takımda fark yaratan bir oyuncu olmalı.”

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Zaniolo'nun taktiksel esnekliğine dikkat çeken Mancini şunları ekledi: “Zaniolo, sahip olduğu özelliklerle her yerde oynayabilir. Ofansif orta saha, kanat ya da santrfor olarak. 2018'de daha tecrübeli oyuncularımız vardı. Giorgio, Leo, Verratti ve Jorginho en tecrübeli isimlerdi. Bugün o kadar çok tecrübeli oyuncumuz yok.”

Oyun kurucu arayışı ve genç oyuncuların kadroya katılması

Orta sahadaki dengeye geçen Mancini, Cagliari'nin genç oyuncusu Alessandro Romano ile Como'dan Riccardo Cassano'nun kadroya çağrılmasını değerlendirdi ve İtalya'nın oyun kurucu eksikliğine ilişkin açık sözlü bir değerlendirme yaptı.

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Mancini, “Romano da iki arada kalmış bir oyuncuydu ama bizi seçti. Genç; oynamaya ihtiyacı var ve hata yapabilir. Kimse mükemmel değil,” dedi. “Benim oyun kurucum mu? Şu anda bir oyun kurucumuz yok. Jorginho gibi birinden mi söz ediyorsunuz? Öyle bir oyuncumuz yok. Önümüzdeki aylarda birinin ortaya çıkmasını umuyoruz. Tonali'yi denedik, başka oyuncular da bu role uyum sağlayabilir.”

Cassano'nun potansiyelini değerlendiren Mancini şunları ekledi: “Cassano, şu anda eksikliğini hissettiğimiz bir oyuncu olabilir. Fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor ama oyun kurucu olmak için gerekli kaliteye sahip. Belirli bir futbol anlayışıyla oynayan bir takımda forma giyiyor ve onlar millî takımın geleceği için önemli olabilir.”

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İtalya çeyrek finali hedeflerken tecrübeli isimler kadro dışında

Mancini, Avrupa şampiyonu Federico Bernardeschi ve Bryan Cristante'nin neden kadroya alınmadığını da açıkladı. Ayrıca Frosinone orta sahası Giacomo Calo gibi ülke içinde iyi performans gösterdiği hâlde çağrılmayan oyunculara değindi.

Mancini, “Bernardeschi ve Cristante'yi tanıyoruz, bu yüzden onları denemek için çağırmamıza gerek yok. Bu seviyede oyunculara ihtiyacımız olduğunda onları çağıracağız. Şimdi farklı çözümler bulmamız ve genç oyuncuların deneyim kazanmasını sağlamamız gerekiyor,” dedi. “Calo iyi performans gösteren oyunculardan biri. Frosinone'de iyi olan 3-4 oyuncu var. Şu anda zaten 29 ya da 30 yaşında olan oyuncuları çağıramayız. Onlara ihtiyaç duyduğumuzda çağırırız ama menajeri bize bunu söylüyor diye değil.”

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İtalya, A Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefleyerek perşembe günü biletleri tükenen San Siro'da Fransa'yı ağırlayacak, ardından pazar günü Belçika ile karşılaşmak üzere Brüksel'e gidecek.