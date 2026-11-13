Roberto Mancini açıkladı: İtalya'nın Fransa karşısındaki unutulmaz galibiyetinde kaçan penaltıyı yanlış Esposito kardeş kullanmış

İtalya, San Siro'da Fransa karşısında Uluslar Ligi'nde tarihî bir galibiyet elde etti. Ancak penaltı noktasında yaşanan tuhaf bir karışıklık, neredeyse gecenin önüne geçiyordu. Roberto Mancini, 3-1'lik galibiyette kritik penaltıyı yanlış Esposito kardeşin kullanmak üzere topun başına geçmesine yol açan takım içi karışıklığı şimdi anlattı.

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San Siro'da kaos: Kardeşler rol değiştirdi

İtalya ile Fransa arasındaki Uluslar Ligi maçına Esposito kardeşlerin karıştığı tuhaf bir an damga vurdu. Gianluigi Donnarumma'nın hatasının ardından Michael Olise'nin erken gelen golüyle geriye düşen İtalya, karşılık verdi. Francesco Pio Esposito skora denge getirdi ancak İtalya gecenin ilk penaltısını kazandığında heyecan daha da arttı. Penaltıyı kullanmak için kardeşi yerine Sebastiano Esposito topun başına geçti, fakat vuruşu auta gitti. Taraftarlar ve teknik ekip, o an penaltıyı kimin kullanacağına ilişkin tercihi sorguladı.

Mancini daha sonra yaşanan karışıklığa işaret ederek ilk penaltının sorumluluğunu yanlış kardeşin üstlendiğini ima etti. Ancak telafi gecikmedi: Davide Frattesi İtalya'yı öne geçirdi, Pio ise maçın ilerleyen bölümünde ikinci penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi ve 3-1'lik sonucu belirledi. Mancini, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, “Penaltıyı kullanacak oyuncu mu? Pio'ydu ama bir dahaki sefere yine karışıklık yaşamazlar,” dedi.

Pio'nun İtalya tarihine geçmesi bekleniyor

Pio Esposito'nun, Gigi Riva'nın İtalya formasıyla attığı 35 gollük ve uzun süredir kırılamayan rekoruna bir gün meydan okuyabileceği düşünülüyor. Millî takımın kadrodaki tüm oyuncuların katkısına ihtiyaç duyduğu kabul edilse de genç forvetin gol yollarındaki potansiyeli, onlarca yıldır kırılamayan bu rekoru sonunda onun geçebileceğine dair umutları artırdı.

“Umarım çok daha fazla gol atar. Gigi Riva yıllardır 35 golle orada... Umarım biri onu geçer. Pio'nun gollerine de diğerlerinin gollerine de ihtiyacımız var ama o çok gol atabilir,” dedi.

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İtalya şok başlangıcın ardından maçı çevirdi

Mancini, İtalya'nın kâbus gibi bir başlangıcın ardından geri dönerek önemli bir galibiyet almasını sağlayan mental direncini övdü. Michael Olise'nin 10. dakikada attığı golle geriye düşen İtalya, ilk bölümde zorlandı. Ardından toparlanıp kalan doksan dakika boyunca maçın kontrolünü ele geçirdi. Mancini, erken gelen bu golün özgüveni daha düşük bir kadroyu dağıtabileceğini kabul ederken oyuncularının taktiksel dizilişlerini hızla düzeltip maçın gidişatını değiştirmesini övdü.

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Teknik direktör, “Harika bir galibiyetti. 10 dakika sonra geriye düştük, birkaç dakika daha zorlandık ama ardından maça döndük ve çok iyi bir tepki verdik. Orta saha oyuncularımız biraz fazla geniş konumlanmıştı ve tehlike, topun o bölgeye girmesiydi. Ancak 20 dakika sonra maç tamamen değişti,” diye açıkladı.

Odak Belçika maçına çevrildi

San Siro'daki kutlamalara rağmen İtalya'nın işi henüz bitmedi. İtalya şu anda on puanla grupta lider, ancak pazar günü Brüksel'de zorlu bir deplasman maçı oynayacak. Mancini, oyuncularına zirvedeki konumlarının hâlâ tehlikede olduğunu ve liderliği garantilemek istiyorlarsa yalnızca Fransa karşısındaki ikili averaj üstünlüklerine güvenemeyeceklerini hatırlattı.

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“Brüksel'de sonuç almak zorundayız, yoksa bu maçın hiçbir anlamı kalmaz. Takım olarak gelişmeli ve taraftarların yeniden bizi desteklemesini sağlamalıyız,” dedi.