Roberto De Zerbi, Tottenham'ın 10 kişi kalan Crystal Palace'ı yenmesinin ardından “inanılmaz” Sandro Tonali ile ilk maçına çıkan Luca Williams-Barnett'i övdü

Roberto De Zerbi, Tottenham'ın cumartesi akşamı 10 kişi kalan Crystal Palace'ı 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini almasının ardından Sandro Tonali için “inanılmaz” dedi. Tottenham teknik direktörü, 18 yaşındaki Luca Williams-Barnett'e Premier League'deki ilk maçında forma şansı verdikten sonra onu da “çok, çok büyük bir yetenek” sözleriyle övdü. Ancak takımının mükemmelliği hedeflemek istiyorsa daha acımasız olması gerektiğini kabul etti.

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De Zerbi: Tonali, Tottenham için iki kişilik oynadı

Jean-Philippe Mateta, Micky van de Ven'e geç müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördükten sonra Tottenham oyunun kontrolünü ele geçirdi. Archie Gray ve Jan Paul van Hecke golleri attı. Van Hecke'nin golü, Premier League tarihinde oturur pozisyonda atılan ilk kafa golü oldu.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan De Zerbi, şunları söyledi: "Performanstan çok mutluyum çünkü net fikirleri olan, olgun bir takım olduğumuzu gösterdik. Belki ikinci yarıda bir tane dışında rakibe kontra atak fırsatı vermedik. Çok, çok sayıda pozisyon yarattık. Kusursuzluğun peşindeysek daha acımasız olmalıyız, değil mi? Bu bireysel bir şey çünkü ben dokuz ya da 10 numara olsam gol atmak isterim. Ama söyleyecek bir şeyim yok. Fiziksel durumumuzu geliştiriyoruz. Tonali bugün inanılmazdı, müthişti. Sanki iki oyuncu fazlaymışız gibi oynadık. Tonali bugün iki kişilik oynadı."

Gray, Fernandes ve Marmoush'a da övgü

De Zerbi, başka oyuncuları da övdü. Şöyle devam etti: "Archie Gray ve Robertson'la gelişiyoruz. İki stoper de oyunun kontrolünü ele alma konusunda çok iyiydi. Mateus Fernandes de çok iyi bir performans sergiledi. Marmoush ve Solanke de özellikle topu kaybettiğimizde çok iyiydi. Bu, oyunun içinde olduklarının açık bir göstergesi. Kudus ve Mathys Tel de çok iyiydi. Bence onlar gelişiyor, takım da gelişiyor. Takım gelişiyor."

İlk golü atmasına rağmen devre arasında oyundan alınan Gray'in sarı kartı bulunduğunu belirten De Zerbi, ikinci sarı kart riskini almak istemediğini açıkladı.

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Williams-Barnett, Premier League'deki ilk maçına çıktı

Maçın son bölümünde oyuna giren Williams-Barnett, Mohammed Kudus'un kale önündeki fırsatı kaçırmaması hâlinde bir asist yapmış olabilirdi. Genç oyunculara forma şansı vermenin kendisini ne kadar mutlu ettiği sorulan De Zerbi, şöyle dedi: "Evet ama kariyerim ortada. Genç, yetenekli oyuncularla çalıştığımda benim için hiçbir şey değişmez. Onun için doğru zaman olduğunu düşündüm. Çünkü bu, Premier League'deki ilk maçı. Ama sahip olduğu özelliklerle çok, çok büyük bir yetenek."

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Genç oyuncunun dikkat çekici bir performans sergilediği söylendiğinde ise şu yanıtı verdi: "Evet. Çok, çok büyük bir yetenek. Çok genç ama büyük bir yetenek."

Tottenham, derinde savunma yapan takımları nasıl aşacağını hâlâ öğreniyor

De Zerbi, Tottenham'ın Palace gibi derinde savunma yapan bir takımı aşmaya henüz hazır olmadığını kabul ederek, "Belki iki, üç ay içinde derinde savunma yapan bir takıma karşı daha iyi oynamak için gereken seviyeye ulaşabiliriz" dedi.

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Oyuncularına Coventry maçı öncesinde ligin son sırasında olduklarını da hatırlattı: "Ama iki hafta önce nerede olduğumuzu unutamayız."