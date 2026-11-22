Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, ilk kez 11'de başladığı maçta galibiyette belirleyici rol oynayan Luca Williams-Barnett'i övdü. 18 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Ipswich Town karşısında alınan 2-0'lık galibiyette açılış golünü attı ve Dominic Solanke'ye şık bir asist yaptı.

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Altyapıdan yetişen oyuncu Premier League fırsatını değerlendirdi

16 yaşında A takımdaki ilk maçına çıkmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçen İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunun forma giymesi yönündeki çağrılar, Tottenham'ın zorlu geçen son 12 ayında giderek artmıştı. İki etkili oyuna sonradan girişinin ardından De Zerbi, Ipswich ile cumartesi günü oynanacak karşılaşmadan 10 gün önce ona ilk kez bir Premier League maçında ilk 11'de yer verme planını kesinleştirdi.

Williams-Barnett, 15. dakikada açılış golünü attı ve ikinci yarıda rakiplerinin arasından sıyrıldığı bir koşunun ardından Solanke'ye asist yaptı.

De Zerbi, Maddison planını ve savunma beklentilerini anlattı

De Zerbi, genç oyuncunun rahat oynamasında James Maddison ile birbirlerine yakın konumlanmalarının kilit rol oynadığını anlattı. Perşembe günü ona topsuz oyundaki çalışma temposu konusunda da kesin talimatlar verdiğini söyledi.

De Zerbi, «Luca özel bir oyuncu. Şaşırmadım çünkü yeteneği düşündüğünüzden daha büyük. Çok iyi oynadı. Şanslı olduğunu düşünüyorum çünkü üst düzey takım arkadaşlarıyla, üst düzey bir kulüpte oynuyor,» dedi.

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«Luca'yı bugün oynatma kararını 10 gün önce verdim. Planımda Maddison ve Luca'nın birbirlerine çok yakın oynayarak aynı dili konuşmaları, birlikte oynamaları vardı. Maddison'ın deneyiminin önemli olabileceğini düşündüm. Maddison'ın tutumu, onun rahat oynamasına yardımcı olabilirdi.

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«Perşembe günü Luca ile konuştum ve ondan iki şey istedim. Sadece iki şey. Parkta arkadaşlarıyla oynadığı gibi, aynı rahatlıkla oynamasını.

«Bir de [Ousmane] Dembele, Raphinha ve [Lamine] Yamal gibi topsuz oyunda çok çalışmasını istedim. Çünkü futbol farklı bir yöne gidiyor ve ilk savunmacılar hücum oyuncuları. Ballon d'Or kazanmış olsalar da yetenekli oyuncular sahada çalışmak zorunda.»

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YouTube'dan aldığı ilham, Yamal benzetmesini güçlendiriyor

De Zerbi, 18 yaşındaki oyuncunun bir gün Barcelona'nın genç yeteneği Yamal'ın seviyesine ulaşabileceğine inandığını söyledi. Takım otobüsünde maça rahat bir şekilde hazırlanmasını da ender rastlanan zihniyetinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Williams-Barnett'in Yamal'ın seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda, «Evet, bence ulaşabilir,» dedi. «Kariyerimde gördüğüm en güzel şeylerden birini bugün yaşadım. Antrenman tesisinden stadyuma giderken otobüste bana çok yakın oturuyordu. Stadyuma yaklaşırken YouTube'da Ronaldinho, [Eden] Hazard ve Neymar'ı izliyordu.

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«Onun özel biri olduğunu düşündüm. Çünkü Premier League'deki ilk maçına çıkmana bir saat otuz dakika kala Ronaldinho, Hazard, Neymar gibi yetenekleri izliyorsan... Futbol büyülü, değil mi?»

Artan beklentiler karşısında yetenek ve çalışkanlık dengesi

Oyuna sonradan girdiği kısa sürelerin ardından ilk 11'de başladığı maçta belirleyici bir performans sergileyen Williams-Barnett, şimdi Maddison ve Solanke gibi deneyimli takım arkadaşlarının yanında düzenli olarak ilk 11'de oynama göreviyle karşı karşıya.

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Ancak De Zerbi'nin mesajı net: Yetenek tek başına yeterli olmayacak. Genç oyuncu, Yamal gibi üst düzey hücumculara benzemek için korkusuz yaratıcılığını topsuz oyunda aralıksız çalışmayla sürekli birleştirmeli.