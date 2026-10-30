Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, cumartesi günü Crystal Palace ile oynayacakları Premier League derbisi öncesinde oyuncularından tavizsiz kazanma hırslarını korumalarını istedi. De Zerbi, Chelsea deplasmanındaki tarihi galibiyetlerinin ardından James Maddison'ın sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi ve genç forvet Mathys Tel'i övdü.

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Tottenham, Stamford Bridge'deki tarihi zaferin ardından çıkışını sürdürmek istiyor

Tottenham Hotspur, üst üste aldığı Premier League galibiyetlerine bir yenisini eklemek için Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlıyor. Roberto De Zerbi'nin takımı, ezeli rakibi Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek elde ettiği nadir ve tarihi zaferin ardından Londra derbisine özgüvenle çıkıyor.

Son haftalarda form ve gol bulmakta zorlanan Palace ise yeni teknik direktörü Pierre Sage yönetiminde 17. sırada bulunuyor.

Son dönemdeki başarılı sonuçlara rağmen De Zerbi, oyuncularının ayaklarının yere basması ve daha fazla başarıya aç kalması gerektiğini vurguluyor.

De Zerbi, Tottenham oyuncularından kazanma açlığını korumalarını istiyor

Maç öncesi basın toplantısında konuşan De Zerbi, iki galibiyetin nihai hedef değil, yalnızca bir basamak olduğunu vurguladı. De Zerbi, "Hedefimize ulaşmadık. Taraftarlarımızı şimdi değil, sezon sonunda mutlu etmek istiyoruz" dedi.

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"Şimdi daha fazlasını yapmalı, odağımızı korumalı, üst üste maç kazanma isteğimizi ve iştahımızı artırmalıyız... Bu kulübün atması gereken adım, üst üste maçlar kazanmak ve her gün, her maçta, her galibiyetten sonra daha fazlası için hırslı olmak. Bunu bir ya da iki kez yapmak yeterli değil."

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De Zerbi, soyunma odasındaki standartları yüksek tuttukları için James Maddison, Pedro Porro ve Micky van de Ven'in de aralarında bulunduğu lider oyuncuları övdü.

Maddison forma giyebilecek, De Zerbi Tel'in gelişiminden memnun

De Zerbi, antrenman yükü kontrollü tutulmasına rağmen etkili oyun kurucu James Maddison'ın Palace karşısında forma giyebilecek kadar iyileştiğini doğruladı. De Zerbi, "James oynayabilecek durumda. Bizim için özel bir oyuncu; onu özel kılan, herkesten farklı ve kendine özgü özelliklere sahip olması" dedi.

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İtalyan teknik direktör, Mathys Tel'in Chelsea karşısında attığı dikkat çekici golün ardından kaydettiği gelişime de değindi. De Zerbi, "Gururlu ve mutluyum ama her şeyden önce onun adına. Çünkü oyuncular için çalışmayı, onları geliştirmeyi seviyorum" diye konuştu.

"Mathys çok sıkı çalışıyor. Zeki bir genç. Çok büyük bir potansiyeli var. Bence geliştirmesi gereken nokta karar verme, son kararı verme becerisi."

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Pierre Sage'in Palace'ına karşı zorlu bir sınav

Sıradaki rakipleri hakkında konuşan De Zerbi, Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage'e büyük saygı duyduğunu ifade ederek birden fazla kulvarda mücadele etmenin zorluklarına dikkat çekti.

De Zerbi, "Pierre Sage'i çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir teknik direktör... Üç kulvarda oynamak kolay değil; Premier League, Avrupa Ligi ve Carabao Cup'ta mücadele ediyorlar" dedi.

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Tottenham, son dönemde yakaladığı ivmeyle taraftarı önünde üç puan daha kazanmayı hedefliyor.