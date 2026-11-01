Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, takımının Premier League performansındaki belirgin yükselişi tetikleyen kültürel değişimi anlattı. Yaz döneminde yapılan büyük yatırımların ardından İtalyan teknik adam, oyuncularının sonunda yetenekli bireylerden oluşan bir gruptan uyumlu bir takıma dönüştüğüne inanıyor.

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Marbella seyahatiyle gelen birlik

Tottenham, cumartesi günü 10 kişi kalan Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ederek etkili bir performans sergiledi. Kulüp böylece 616 gün sonra ilk kez ligde üst üste üç galibiyet elde etti. İtalyan teknik adam, bu değişimin dönüm noktası olarak sezon ortasında Marbella'ya yapılan seyahati gösterdi. Lewis ailesinin finanse ettiği 380 milyon sterlinlik (509 milyon dolar) yaz transfer döneminde kadroya on yeni isim katılmıştı. De Zerbi, son haftalarda zihniyetteki değişimin taktiksel değişim kadar önemli olduğunu vurguladı.

De Zerbi, ESPN'in aktardığı açıklamasında şunları söyledi: “Bence millî aradan önce de iyi oynuyorduk. Belki 90 dakika boyunca değil ama maçların birçok bölümünde çok iyi oynuyorduk. Gol atamıyorduk. Aptalca bir gol yiyorduk, sonra enerjimizi kaybediyorduk. Mücadele ruhumuzu kaybediyorduk. Oyuncular arasındaki doğru birlikteliği kaybediyorduk. Millî aradan önceki Tottenham ile millî aradan sonraki Tottenham'ı karşılaştırırsak şimdi bir takım olarak oynuyoruz. Millî aradan önce çok iyi oyunculardan oluşan bir grup olarak oynuyorduk ama takım olarak değil.”

Gray alışık olmadığı rolde parlıyor

Archie Gray, asıl mevkisinin dışında görev yapmasına rağmen Tottenham'da dikkat çekmeyi sürdürüyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon dokuzuncu kez sağ bekte oynadı ve teknik direktörünün güvenine etkili bir performans ve kritik bir kafa golüyle karşılık verdi. Ancak De Zerbi, erken gördüğü sarı kartın ardından olası bir kırmızı kartı önlemek için onu devre arasında oyundan çıkardı.

Tottenham teknik direktörü, genç oyuncunun gelişimine ilişkin şunları söyledi: “Çok gelişiyor. Manchester United maçından sonra çok ama çok iyi oynuyor ve olgun bir oyuncu gibi performans gösteriyor. Bir sarı kart daha görme riskini almak istemedim. Üzgünüm çünkü çok iyi oynuyordu. Kararı neden verdiğimi açıkladım ama o anda doğru karar olduğunu düşünüyorum.”

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Savunmadaki oyuncuların dönüşü

Gray'in savunmada güvenilir bir seçenek hâline gelmesi, kulübün Pedro Porro'nun dönüşünde son derece temkinli davranmasına olanak tanıdı. Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol oyuncu, sezonun başlangıcını kaçırmasına neden olan inatçı bir arka adale sorunuyla mücadele etti ve eylül ayında Aston Villa'ya karşı alınan mağlubiyette yeniden aynı sorunla karşılaştı. Porro artık takımla tam antrenmanlara döndü ve Leeds United'a karşı oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

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De Zerbi, iyileşme sürecinde oyuncuyla iletişim kurmanın önemini vurguladı ve Porro'nun Crystal Palace karşısında oynayıp oynamayacağına ilişkin kararda belirleyici olduğunu belirtti. Teknik direktör şöyle konuştu: “Pedro hazır. Risk almadık. Onunla konuştuktan sonra maçtan önce ilk 11'de başlamamaya karar verdi ve bana karşı çok dürüsttü. Bunu çok takdir ediyorum çünkü Premier League bir maçtan değil, 38 maçtan oluşuyor.”

Forma rekabeti kızışıyor

Tottenham kadrosunun derinliği, ikinci yarıda Porro ve Destiny Udogie'nin iki kanatta birlikte görev yapmasıyla bir kez daha görüldü. Andy Robertson'ın haziran ayında bedelsiz transferle gelişi, yıl boyunca çeşitli fiziksel sorunlar yaşayan Udogie için ihtiyaç duyulan alternatifi sağladı. Robertson'ın istikrarlı performansı sayesinde De Zerbi, beklerini kalite kaybı yaşamadan dönüşümlü kullanabiliyor. Kulüpteki selefleri bu imkâna her zaman sahip değildi.

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Udogie şimdi ilk 11'deki kalıcı yerini geri almak için sağlıklı kalma mücadelesi verecek. De Zerbi, İtalyan savunmacının düzenli antrenmanlarla maç ritmini kazanmasını beklediğini açıkça belirtti. Teknik direktör, “Umarım Udogie ile art arda birçok hafta çalışabiliriz. Şimdiye kadar bu mümkün olmadı” diye ekledi.