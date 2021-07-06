Roberto Carlos, Euro 2020’de yıldızını parlatan İngiliz sol bek Luke Shaw hakkında övgülerde bulundu.

Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere’nin bir numaralı sol beki olmayı başaran Luke Shaw, performansıyla alkış toplamaya devam ediyor. Manchester United forması giyen sol bek oyuncusu, son iki karşılaşmada üç asist kaydetmişti.

Sezon başında Manchester Unitedlı taraftarların “Shawberto Carlos” lakabını taktıkları başarılı oyuncu, özellikle çeyrek finalde Ukrayna karşısında gösterdiği performansla bu karşılaştırmaları tekrar gündeme getirmişti. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve teknik direktörlük döneminde de Sivasspor ve Akhisar Belediyespor’u çalıştıran Roberto Carlos, Luke Shaw’un yükselen performansını değerlendirirken bu karşılaştırmalara da değindi.

Neler söylendi?

PA’ya konuşan Carlos, Luke Shaw’un Euro 2020 performansına dair. dair şunları söyledi.

“Onun sahada tamamen motive olduğunu görebiliyorsunuz.”

“Performansını her geçen gün geliştiriyor ve Ukrayna karşısında da çok iyiydi. İngiltere kadrosunun önemli bir parçası haline geldi.”

“Üst düzey bir sol bek olarak anılmak için gereken her özelliğe sahip olduğunu düşünüyorum.”

1992 - 2016 yılları arasında Brezilya formasını 125 kez giyen Roberto Carlos, Shaw’un kendisiyle karşılaştırılmasına dair açıklamalarda bulunurken günümüzdeki futbol ile o dönemdeki futbol arasında büyük farklar olduğunun altını çizdi:

“Bu tarz karşılaştırmaları sevmiyorum. İkimizin futbolculuk kariyerleri futbolda bambaşka dönemlere tekabül ediyor.”

“Aramızdaki benzerlikler hakkında ise şunu söyleyebilirim, Shaw da tıkı benim gibi güçlü ve istekli bir oyuncu.”

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“Shawberto Carlos” karşılaştırmalarının daha çok eğlence amaçlı yapılmasına rağmen, Shaw’un böylesine efsanevi bir oyuncuyla karşılaştırılması aynı zamanda İngiliz oyuncunun ne kadar başarılı bir turnuva geçirdiğini de gözler önüne seriyor.

İngiltere’nin Euro 2020’deki ilk maçı olan Hırvatistan karşılaşmasından sonra formayı kapan ve bir daha da vermeyen Shaw, Ukrayna maçında ofansif olarak ne kadar kabiliyetli olduğunu da gösterdi.

Shaw, Solskjaer’le birlikte Manchester United’da da başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. İngiltere'nin Danimarka ile oynayacağı ve 1966’dan bu yana büyük turnuvalardaki ilk finaline çıkmak için mücadele edeceği karşılaşmaya, Shaw’un da ilk 11’de başlamasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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