Roberto Carlos'tan Emre Belözoğlu'na büyük övgü

Roberto Carlos, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu için ‘Tam bir lider. Kesinlikle çok büyük oyuncu, büyük profesyonel’ ifadelerini kullandı.

forması giyen, ’da da teknik direktörlük yapan Brezilyalı efsane Roberto Carlos, Fanatik’e açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Roberto Carlos, “En az Fenerbahçe kadar Sivasspor’u da seviyorum ve umarım ligde böyle devam ederler ve en iyi pozisyonda sezonu tamamlarlar. Sivas- Fenerbahçe karşılaşması öncesi favorim yok. Fenerbahçe’de futbol oynadım, Sivas’ta hocalık yaptım. Hem Fenerbahçe’ye hem de Sivas’a büyük saygım var. İki kulüp de benim için önemli. Umarım kim iyi oynarsa, kim kazanmayı hak ederse, o takım sahadan galibiyetle ayrılır. İkisine de yürekten başarılar” dedi.

“Tam bir lider”

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu’na da övgü yağdıran Roberto Carlos, “Emre Belözoğlu’nun takıma geri dönmesine sevindim. Tam bir lider. Kesinlikle çok büyük oyuncu, büyük profesyonel ve çok iyi arkadaşım. 39 yaşında ama hem kulübü hem de milli takımı için kilit oyunculardan biri. Ona sizin aracılığınızla da destek ve selamlarımı yollulyorum. Bu sezonki takımda yer alan vatandaşlarım Brezilyalı Luiz Gustavo ve Jailson, son derece iyi oyuncular. Özellikle Gustavo’nun kalitesi ortada. Mutlaka Fenerbahçe’de başarılı olacaktır” ifadelerini kullandı.