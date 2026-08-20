Faslı kökenli oyuncu menajeri Süheyla Tahiri, eşi Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos'un İslam'ı seçtiğini iddia eden söylentilere son verilmesini istedi.

Tahiri, sosyal medya platformlarında dolaşan ve Carlos'un din değiştirdiğine dair haberlerin doğruluğunu kesin bir dille yalanlayarak, hikâyenin tamamının gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Tahiri, dini inançlarla ilgili haberlere temkinli yaklaşılması ve insanların hayatına ve mahremiyetine dokunan güvenilmez bilgilerin yayılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye kaynaklı söylentiler

Faslı kökenli iş kadınının açıklamaları, Türk gazetelerinin evliliklerinin ardından Roberto Carlos'un İslam'ı seçtiğine dair yayımladığı haberlere yanıt niteliğinde geldi.

Dolaşan iddiaya göre 53 yaşındaki Carlos, Brezilya'daki İslam toplumunun tanınan simalarından Şeyh Cihad Hamade ile bir araya geldiği bir görüşmede kelime-i şehadet getirerek yaklaşık 4 hafta önce İslam'ı seçmişti.

Bu iddiaların yayılmasını, Türk Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Ali Şahin'in, Brezilya'daki İslam toplumunun bir dizi temsilcisiyle yaptığı görüşmeden bahsettiği bir paylaşımı da artırdı.

Şahin, "X" platformundaki hesabından, Brezilya Müslüman Gençlik Hayır Federasyonu'na yaptığı ziyaret sırasında São Paulo'da ikamet eden Şeyh Cihad Hamade ile görüştüğünü belirterek, Hamade'nin İslam dünyasında en etkili 500 kişi listesinde yer aldığına dikkat çekti.

Türk milletvekili, Şeyh Hamade'nin kendisine, Brezilya ve dünya futbolunun efsanelerinden biri olarak tanımladığı ve daha önce Fenerbahçe forması giymiş olan Roberto Carlos'un uzun süredir kendisiyle iletişim halinde olduğunu, 4 hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam'ı seçtiğini ilettiğini ekledi.

Roberto Carlos yanıt verdi

Eski Brezilyalı yıldızın, İslam'ı seçtiğine dair yayılan haberlerin "doğru olmadığını" söylemesi birkaç saat almadı.

Real Madrid efsanesi, dün çarşamba günü Suudi "Okaz" gazetesine yaptığı açıklamada, "İslam'a en üst düzeyde saygı duyuyorum ve eşimi namaz kılarken görmek harika bir şey, ancak İslam'ı seçtiğime dair dolaşan söylentiler doğru değil" dedi.

İslam'ı seçtiğine dair spekülasyonları artıran evlilik törenine ilişkin ise şunları ekledi: "Kutlama birden fazla formatta gerçekleştirildi. Katolik olan aile bireylerinin inançlarına uygun bir tören düzenlemeye özen gösterdik, bunun yanında eşime ve Müslüman arkadaşlarına uygun başka bir tören de yapıldı."

Süheyla Tahiri: Söylentilere son verin

Kendi cephesinden, Carlos'un eşi Süheyla Tahiri, Faslı "Hesport" ağına verdiği bir röportajda şöyle dedi: "Açık ve net bir şekilde vurgulamak istiyorum ki eşim İslam'ı seçmedi ve bu konuda sosyal medya platformlarında dolaşanlar doğru değil."

Şunları ekledi: "Dini meselelerin hassas olduğunu düşünüyorum, bu yüzden doğruluğunu teyit etmeden bilgi yaymamak ve herkesin inancına ve mahremiyetine saygı göstermek gerekli."

Tahiri ayrıca Roberto Carlos'un daha önce İslam'ı seçtiğini açıklamış olduğunu da yalanlayarak şöyle açıkladı: "Hayır, çünkü aslında hiç yaşanmadı. Roberto Carlos bu konuda hiçbir resmi açıklama yapmadı ve dolaşanları kanıtlayan güvenilir bir olay yok."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden bu haberlere bir son vermek ve onları gerçekmiş gibi ele almamak en iyisi."

Şeyh hikâyesinin ve hastane ziyaretinin gerçeği

Tahiri, Roberto Carlos'un bir kaza geçirdiği ve Cihad Hamade adlı bir şeyhin onu hastanede ziyaret ettiğine dair yayılan anlatıyı da yalanlayarak, bu hikâyenin de doğru olmadığını vurguladı.

Şöyle dedi: "Bu hikâye de doğru değil. Onu ziyaret etmek ya da ona Kur'an okumak için Cihad adında herhangi bir şeyh veya davetçi gelmedi ve bu bağlamda böyle bir kişiyi tanımıyoruz."

Şunları ekledi: "Bu anlatının nasıl ortaya çıktığını bilmiyorum, ancak bu kadar ayrıntılı bir hikâyenin hiçbir temeli olmadan yayılması üzücü."

Roberto Carlos İslam ve Kur'an hakkında konuştu mu?

Roberto Carlos'un kendisiyle İslam ya da Kur'an hakkında konuşup konuşmadığına gelince, Tahiri özel konuşmaların ayrıntılarını açıklamamayı tercih etti, ancak farklı bir din ya da kültür hakkında konuşmanın zorunlu olarak onu benimsemek anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Şöyle dedi: "Farklı kültürlere ve dinlere saygı göstermek, özellikle farklı geçmişlere sahip insanlar bir araya geldiğinde, doğal bir durum. Ancak özel konuşmaları açıklamak istemiyorum."

Şunları ekledi: "Sadece şunu vurgulayabilirim ki İslam ya da Kur'an hakkında herhangi bir konuşma veya tartışma, bir kişinin başka bir dini benimsediği anlamına gelmez."

Tahiri, Roberto Carlos ile ilişkisinin niteliğini açıkladı

Tahiri ayrıca Roberto Carlos ile nasıl tanıştığından da bahsederek, tanışmalarının futbol dünyası aracılığıyla olduğunu açıkladı, ancak ilk görüşmenin ayrıntılarını kendine saklamayı tercih etti.

Şöyle dedi: "Roberto Carlos ile futbol dünyası aracılığıyla tanıştım. İlk görüşmenin ayrıntılarını kendime saklamayı tercih ediyorum, çünkü insanın hayatında özel kalması gereken yönler olduğuna inanıyorum."

Onu tanımasının çalıştığı alan çerçevesinde geldiğini açıklayan Tahiri, kişiliğine ve futboldaki büyük tecrübesine değer verdiğine dikkat çekti.

Şu anki ilişkilerinin niteliğine ilişkin ise Tahiri, mahremiyetin kendisi için öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "İlişkimizin ayrıntılarını medyadan uzak tutmayı tercih ediyorum. Benim için mahremiyet çok önemli bir şey, özellikle uluslararası düzeyde tanınan kişiler söz konusu olduğunda."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Söyleyebileceğim şey, karşılıklı bir saygının olduğu ve onun tecrübesine ve kariyerine değer verdiğim, ancak özel hayatımızın spekülasyon ya da yanlış haberlere malzeme haline gelmesini istemiyorum."

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