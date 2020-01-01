Roberto Carlos: Roy Hodgson kariyerimi mahvediyordu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos, Inter'de Roy Hodgson ile yaşadığı problemleri anlattı.

efsanesi Roberto Carlos, 'de oynadığı dönemde teknik direktör Roy Hodgson'ın neredeyse kariyerini bitireceğini söyledi.

Brezilyalı futbolcu 1995 yılında Massimo Moratti başkanlığındaki Inter'e transfer oldu. Sezonun ilerleyen haftalarında işler Inter için iyi gitmeyince teknik direktörlük görevine Roy Hodgson getirildi.

Ancak bu noktadan sonra işler Roberto Carlos için iyi gitmedi. Brezilyalı efsane, Marca'ya yaptığı açıklamada, Roy Hodgson'ın Inter kariyerini mahvettiğini söyledi:

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"Roy Hodgson orta sahada oynatarak beni mahvediyordu. Kötü bir şey yaşamadık ancak futboldan yeterince anlamıyordu. Başkan Moratti ile konuşup ayrılmak istediğimi söyledim ve Capello için Real Madrid'e gittim. O hayatımda çalıştığım en özel teknik adamdı."