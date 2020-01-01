Roberto Carlos: Neymar, Real Madrid'e transfer olabilirdi

Brezilyalı efsane Roberto Carlos, Neymar'ın Real Madrid'e transfer olabileceğini ancak bunun gerçeğe dönüşmediğini söyledi.

ve 'nın unutulmaz yıldızı Roberto Carlos, ülkesinin son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Neymar ile kendisinin varisi olarak nitelendirilen Marcelo hakkında açıklamalarda bulundu.

Fox Sports Radio'ya konuşan Carlos, Neymar'ın uzun yıllar önce Real Madrid'e transfer olabileceğini ancak bu durumun gerçeğe dönüşmediğini dile getirdi. "Büyük futbolcular her zaman en iyi kulüplerde oynar" diyen Brezilyalı futbol efsanesi, Real Madrid'in büyük futbolcular için bir referans olduğunu söylerken; "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor musun? O zaman Real Madrid'e gelmelisin." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Madrid'in Brezilyalı oyuncularından Casemiro da Neymar ile sık sık konuştuğunu söylerken yıldız futbolcuyu Madrid formasıyla görmek istediğini dile getirmişti.

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2019 yazında Copa America'da zafere ulaşan Brezilya kadrosunda yer almayan Marcelo hakkında da konuşan Carlos, herkesin yeni bir şansı hak ettiğini söylerken şöyle konuştu:

"Bence Marcelo yeniden Marcelo gibi oynamaya başladı. Onu keyifle izledim, sahada yalnızca kendsinin yapabileceği şeyler yapıyor. Umarım milli takıma geri dönererek Filipe Luis, Renan Lodi ve Alex Sandro ile rekabet eder."



1996 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 11 yıl forma giyen Roberto Carlos, 2007 yılında 'nin yolunu tuttu ve 2.5 yıl sarı lacivertli formayı giydi.