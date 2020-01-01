ÖZEL - Roberto Carlos: "Fenerbahçe'den önce Chelsea ile prensipte anlaşmıştık ama.."

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Roberto Carlos, Goal'e yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'ye olan transfer sürecini anlattı...

ÖZEL RÖPORTAJ

Futbolu bıraktıktan sonra ve Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan futbolunun efsane ismi Roberto Carlos, 'ye transfer olmadan önce ile prensipte anlaştığını söyledi.

Goal'e özel açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, 2007 yazında Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Chelsea ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı: "Chelsea'ye transferim gerçekleşmek üzereydi. Prensipte anlaşmıştık, iş sadece imzaya kalmıştı ama avukatla bir sorun çıkınca transfer iptal oldu. Fenerbahçe'ye transfer olmadan bir hafta önce Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile görüşmüştüm. Ama futbolda çok sık görülebildiği şekilde transfer son anda gerçekleşmedi." dedi.

"Sadece Chelsea ve Fenerbahçe'den teklif vardı"

Roberto Carlos, Chelsea'ye transfer olması halinde Premier Lig'de başarılı olacağından emin olduğunu da belirtirken, şöyle devam etti: "Önümde sadece iki teklif vardı, Fenerbahçe ve Chelsea. Chelsea'ye transferim gerçekkleşmeyince Fenerbahçe ile anlaştım."

"Fenerahçe - derbisi farklı bir seviye"

'deki futbol atmosferini de değerlendiren Carlos, "Türkiye'de taraftarların müthiş tutkusuyla beraber muhteşem bir futbol atmosferi var. Türkiye'deki futbol oldukça farklı, özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbileri farklı bir seviyede." diye konuştu.

"Marcelo sol bekler için örnek bir oyuncu"

Roberto Carlos, günümüzde en beğendiği sol bek oyuncularını ise şöyle anlattı: "Başarılarımdan sonra kendimin örnek bir oyuncu olduğunu hissediyorum. Marcelo da şu anda 'de aynı şeyleri yapıyor. İnsanlar beni örnek aldı, gelecekte de Marcelo'yu örnek alacaklar. Günümüz futbolunda sol bekler için örnek bir oyuncu. Fİlipe Luis, Renan Lodi ve Alex Sandro'yu da çok beğeniyorum."