Roberto Baggio televizyon yorumcularına sert çıktı: Elleriyle üç kez top sektiremeyecek olanlar ders veriyor

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Roberto Baggio, neden televizyonda yorumculuk yapmadığını ilginç sözlerle açıkladı.

Birçok futbol efsanesi, futbolu bıraktıktan sonra televizyon yorumculuğunu tercih ediyor. İtalyanların eski yıldızı Roberto Baggio ise bu yolu tercih edenlerden değil.

2004 yılında futbolu bırakan Baggio, ne teknik direktörlükte ne de televizyon yorumculuğunda kendini gösterdi. Futboldan sonra adeta inzivaya çekilen Baggio, röportaj vermekten de çekindi. Onu ikna eden ise La Repubblica oldu. Uzun zaman sonra ilk kez röportaj veren efsane isim, suskunluğunu öyle bir bozdu ki, adeta taşları yerinden oynattı.

Roberto Baggio ne dedi?

Baggio günümüzün televizyon dünyasına ve futboluna değinirken kariyerinden de bahsetmeyi ihmal etmedi. 1994 Dünya Kupası'nda kaçırdığı penaltıdan, Juventus'a transferine kadar çoğu konu hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Baggio, uzun yıllar süren sessizliğin acısını çıkarmış oldu:

"Başkalarını yargılamak beni rahatsız ediyor, bu yüzden televizyona çıkmıyorum."

"Eski takım arkadaşlarımın televizyonda dersler verdiklerini görüyorum. Oysa ben onları elleriyle bile üç kere top sektiremeyecek şekilde hatırlatıyorum."

"Televizyonda artık çok fazla yoruma denk geliyorum ama çok az maç görüyorum."

"Kadın futbolunu seviyorum. Golf beni sıkıyor. Basketbolu tercih ediyorum, Lakers hayranıyım."

"Seyircisiz futbol çok üzücü, beni ağlatıyor. Maç izlemiyorum, neredeyse hiç zevk almıyorum."

"Futbolu bırakmak bana hayat ve oksijen verdi. Boğuluyordum. Çok fazla fiziksel acı vardı. Brescia'dan eve döndüğümde arabadan çıkamadım, Eşim Andreina arabadan inmem için bana yardım etti."

"Şu an en güzel şeyi yapıyorum; doğayla temas halindeyim. Yakacak odun kesiyorum, traktör kullanıyorum. Geceleri o kadar yorgun oluyorum ki başım dönüyor."

"1994 Dünya Kupası finalinde Brezilya karşısında kaçan penaltı için kendimi hala affedemiyorum. O gün intihar edebilirdim ve hiçbir şey hissetmezdim."

"Arrigo Sacchi, planlarının oyunculardan daha önemli olduğunu göstermek için beni Euro 1996'ya götürmedi. İyi anlaştığım antrenörler arasında o yok. O listede sadece Carletto Mazzone yer alır, futbolcularla rekabet etmeyen özgür ve başarılı bir adam."

"Fiorentina'dan ayrılmak istemedim ama beni Agnelli'ye sattılar. Ve eğer ben Juve'ye gitmeseydim Cecchi Gori kulübü satın alamazdı."

Roberto Baggio'nun kariyeri

Birçok kişi için tarihteki en iyi İtalyan oyuncu olan Roberto Baggio, 1980'lerin son döneminde Fiorentina formasıyla ilk çıkışını yaptı ve 1990 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla ismini dünyaya duyurdu.

1990'ta Juventus'a transfer oldu. 1992-93 sezonunda kulübüne UEFA Kupası'nı kazandırdı. Aynı sene Ballon d'Or kazandı. 1994 Dünya Kupası'nda İtalya'nın en önemli yıldızıydı. Ülkesini finale çıkaran Baggio, Brezilya karşısında kaçırdığı penaltıyla futbol tarihinin en dramatik hikayelerinden birinin öznesi oldu.

Ertesi sezon Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşadı ama daha önceki sezonlardaki kadar forma şansı bulamadı. Ardından Milan'a katıldı. Milano'da eski günlerinde dönüş sinyali verdi ve 1998 Dünya Kupası ile milli takıma geri döndü. 1998 yazında Inter'e transfer oldu. Burada geçirdiği iki sezonun ardından Brescia'ya transfer oldu ve 2004'te futbolu bıraktı.