İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Roberto Baggio, ülkenin üst üste iki Dünya Kupası'na katılamamasını masaya yatırdı.

İtalyan futbolunun efsane ismi Roberto Baggio, EURO 2020'yi şampiyonlukla noktalayan İtalya Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın dışında kalmasını değerlendirdi.

İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasını utanç verici bir durum olarak nitelendiren Baggio'nun eleştirilerinden FIFA da nasibini aldı.

Ne söylendi?

"İtalya Wembley'de İngiltere'ye karşı Avrupa'nın en büyüğü oldu ve Dünya Kupası'na otomatik olarak kazanma hakkı elde etmeliydi.

"Kıta şampiyonlarının Dünya Kupası'na direkt katılamaması saçma bir karar. Kötü bir günde her takım rakibine karşı bir maç kaybedebilir ama bu takım ve oyuncuları orada olmayı hak ediyordu. Eğer kadroda olsaydım, bunu kabullenmesi çok zor olurdu.

"İtalya'nın turnuvaya katılamaması bana kalırsa psikolojikti. Arjantin'e 3-0 yenildik ve Arjantinli oyuncuların sakinliği ve özgüvenini bizim oyuncularımızla karşılaştıramazsınız. Roberto Mancini olağanüstü bir iş çıkardı ve ona saygı göstermek zorundayız.

"Genç oyuncularımızın Serie A'da yeterince oynayamaması da bizim için başka bir sorun"

İtalya 2022 Dünya Kupası'na neden katılamıyor?

11 Temmuz 2021'de finalde İngiltere'ye karşı penaltılarla kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olan İtalya, o maçtan bu yana oynadığı 10 maçta sadece üç galibiyet elde etti.

Mancini'nin takımı Mart ayında oynanan Kuzey Makedonya maçını 90+2'de yediği golle kaybedince, Dünya Kupası'na gitme şansını değerlendirememişti.

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