Fransız futbolunun unutulmaz ismi, Polonyalı golcünün takımdan ayrılma konusundaki isteğine değindi ve bu kararı anlaşılır bulduğunu söyledi.

Arsenal'in efsane oyuncusu Robert Pires, Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan ve Barcelona ile görüşen Robert Lewandowski'nin durumunu değerlendirdi.

WP SportoweFakty'ye konuşan Pires, Lewandowski'nin ne istediğini bildiğini ve son derece kararlı olduğunu belirtirken, Polonyalı golcünün son büyük imzasını atacağını söyledi.

Ne söylendi?

"Bayern Münih Lewandowski'nin kararına saygı duymalı. Bayern Münih'te her şeyi başardığını düşündüğü için ayrılmaya karar verdiyse, ayrılması gerekiyor.

"Artık daha farklı bir lig ve farklı bir ortam görmek istiyor. Bu duruma şaşırmadım çünkü bu Lewandowski'nin başka bir büyük takımla büyük bir kontrat yapmak için son şansı ve bunu değerlendirmek istiyor"

"Sisteme uyum sağlar"

"La Liga, Bundesliga'ya kıyasla oyunculara daha fazla özgürlük tanıyan bir lig.

"Teknik olarak düşündüğümüzde Lewandowski için mükemmel bir seçim olacak gibi görünüyor. Xavi'nin taktiğine çok çabuk uyum sağlayacağına inanıyorum.

"Lewandowski sıradan bir oyuncu değil. İstediği şeyden zihinsel olarak emin olduğunu düşünüyorum. Eğer takımdan ayrılma konusunda herhangi bir şüphesi olsaydı ayrılmak istediğini açıklamazdı"

Bayern Münih formasıyla 46 maçta 51 gol atan Lewandowski geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bayern Münih'te oynamak istemediğini açıklamıştı. Oyuncunun menajeri Pini Zahavi de Alman ekibinin golcü oyuncuya yeterince saygı göstermediğini ve Erling Haaland'ı transfer edebilmek için Lewandowski'yi gözden çıkardıklarını öne sürmüştü.

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