Robert Pires: "Arsenal Mikel Arteta yönetiminde genlerine uygun bir futbol oynuyor"

Arsenal'in eski yıldızı Robert Pires, kuzey Londra takımının Arsene Wenger yönetiminde harika bir dönem geçirdiğini ve Mikel Arteta yönetiminde de her geçen gün geliştiğini söyledi.

İspanyol futbol adamının Arsenal'in genlerine uygun bir futbol oynattığını aktaran Pires, GOAL'e verdiği demeçte eski takımının son dönemdeki gelişimi masaya yatırdı.

Ne söylendi?

"Tabii ki Arsenal'i hala takip ediyorum. Tüm maçlarını izliyorum ve sportif direktör Edu ile Mikel gibi arkadaşlarımla temas halindeyim. Mikel bence Arsenal teknik direktörü olarak harika bir iş çıkartıyor.

"Arsenal'in DNA'larına uygun bir şekilde hızlı ve hücum futbolu oynadıklarını görüyoruz. Arteta oyuncularıyla sürekli iletişim halinde ve onlardana antrenmanlardan başlayarak birçok şey talep ediyor.

Wenger hakkında

"Wenger'in üzerimde güçlü bir etkisi oldu. Onun ve Arsenal'in sayesinde çok yüksek bir seviyeye çıktım. Bana yüzde 100 güvendiğini her zaman hissettim ve bu bir oyuncu için her zaman çok önemlidir.

"Marsilya'da oynadığım dönemde Real Madrid ve Juventus da benimle ilgilenmişti. Kolay olmayan bir seçimdi. Marc Overmars'ı kaybedeceğini ve onun yerini alabilecek tek kişinin ben olduğumu biliyordu. Bu yüzden Arsenal'e katıldım ve altı yıl orada kaldım"

İki şampiyonluk yaşadı

Altı yıl kaldığı Arsenal'de iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi finali yaşayan Pires, kariyerini 2010-2011 sezonunda Aston Villa'da sonlandırmıştı.

2014'te futbola geri dönen ve Hindistan Süper Ligi takımlarından FC Goa'nın formasını giyen Pires, 1998'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın da kadrosunda yer alıyordu.

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