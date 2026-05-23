Robert Mühren, küme düşmesine rağmen gülümseyerek veda ediyor: "Teşekkürler, bu benim işimdi"

Robert Mühren, bugün itibariyle profesyonel futbolculuk kariyerine resmi olarak son verdi. 37 yaşındaki forvet, futbol ayakkabılarını rafa kaldırdı. Ne yazık ki Cumartesi öğleden sonra, etkileyici kariyerini bir başarıyla taçlandıramadı: FC Volendam, play-off finalini penaltı atışları sonucunda kaybetti; bu sonuçla Het Andere Oranje, gelecek sezon Keuken Kampioen Divisie’de mücadele edecek.

Yine de, 500. profesyonel maçına çıkan Mühren için uzatmalarda işler olumlu bir yöne doğru gitmiş gibi görünüyordu. Tecrübeli oyuncu, 100. dakikada 2-2'yi yapacağını sandı; bu gol, Volendam'ın Eredivisie'de kalmasını sağlayacaktı. Ancak bu sevinç kısa sürdü.

VAR'ın müdahalesi üzerine, Yannick Leliendal'ın faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Böylece Mühren, masalının duman olup uçup gittiğini gördü.

Veda ve küme düşmeyle dolu duygusal bir öğleden sonra olmasına rağmen, Mühren, iptal edilen golü de dahil olmak üzere, dikkat çekici bir şekilde sakin tepki verdi. "Her şey çok güzel olabilirdi. Ama ne yazık ki o faul. Aslında bunu önceden tahmin etmiştim. Bir yerlerden bunun erkekçe bir mücadele olmasını umarsınız, ama hakem şöyle dedi: 'Başka çarem yoktu; bu yüzde yüz fauldu.'"

Yine de takımını, özellikle ev sahibi takımın zayıf başlangıcı konusunda, oldukça eleştiriyor. Bu dönemde kısa sürede iki gol yediler. "İlk yirmi dakikada işi kendimiz mahvettik. Yılın finaline böyle başlamak akıl almaz bir şey. Sonra durumu makul bir şekilde toparladık ama yeterli olmadı," diye başlıyor.

Etkileyici kariyerinin ardından Mühren, Volendam'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak ve bu rolü sabırsızlıkla bekliyor. "Oyunculara sert çıkmak mı? Evet, bu benim doğamda var," diye gülüyor ve bu sözleriyle ESPN muhabiri Hans Kraay junior'dan bolca övgü alıyor.

Tüm bu övgülerden sonra, ayakları yere basan Volendamlı, röportajı kendine özgü tarzıyla sonlandırıyor. "Teşekkürler, bu benim işimdi," diyor gülümseyen Mühren.