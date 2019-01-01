Robert Moreno: Messi tıpkı Matrix gibi, ağır çekimde oynuyor

Barcelona'nın eski teknik direktörü ve İspanya Milli Takımı'nın şimdiki çalıştırıcısı Robert Morena, Lionel Messi hakkında övgüyle bahsetti.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Morena, Arjantinli yıldız 'yi "tüm zamanların en iyisi" olarak adlandırıyor.

Morena, 'lı yıldızın futbolunu Matrix'e benzetti ve tarzını 'ağır çekim' olarak tanımladı.

Barça'nın eski çalıştırıcısı Moreno, Sport'a yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"Leo tüm zamanların en iyisi. Pele ya da Maradona'nın futbolunu canlı izleyemedim ama Messi sadece antrenmanlar da bile inanılmaz. O çok iyi bir profesyonel. Bazıları bunun doğuştan gelen bir yetenek olduğuna inanıyor. Ancak o yediklerine dikkat eden ve antrenmanlara ilk gelen kişi oluyor. Uzun zamandır bu seviyede olmak ve bu kadar başarı kazanmak inanılmaz. Daha fazlasını hakediyor."

"Oyun tarzını yorumlamak açısından Luis Enrique ile bir karşılaştırma yaptık ve onu Matrix ile karşılaştırdık. Top ona geldiğinde her şey duruyor ve yavaş hareket ediyor gibi. Sonrasında pasını veriyor. Leo sahada bu şekilde her şeyi gözlemliyor. Neler olduğunu analiz ediyor. Topu almak ve aktarmak için boş alan arıyor. Her geçen yıl daha iyi oluyor çünkü bu oyunu çok iyi anlıyor."

Messi'nin formasını giydiği , Copa America çeyrek finalinde 'yı 2-0 mağlup ederek yarı finalde 'nın rakibi oldu.