Robert Maaskant, çarşamba günü Roosendaal'da Tuvalu Millî Takımı'nın teknik direktörü olarak resmen tanıtıldı. 57 yaşındaki teknik adam, teknik ekibinde kimlerin yer alacağından ülkenin iklim sorunlarına ve alacağı maaşa kadar birçok konuya değindi.

Maaskant'ın geçen ay Fiji'nin kuzeyindeki Pasifik Okyanusu'nda yer alan bir adalar topluluğu olan Tuvalu'nun millî takımının başına geçeceği açıklandığında birçok kişi şaşırmıştı.

Maaskant, bu yeni görevi maddi nedenlerle üstlenmediğini vurguluyor. "Tanıdıklarımın çoğu, 'Bunu para için yapıyordur' diyor" diye anlatıyor. Ancak teknik adam bu düşünceye gülüyor: "Ama tek kuruş almıyorum, yani bu kez pek öyle değil." Yalnızca seyahat ve diğer masrafları karşılanıyor.

Yine de Tuvalu Islands Football Association'ın (TIFA) Brabantlı teknik direktörü Michiel van der Werf geçen yaz kendisine ulaştığında Maaskant'ın uzun süre düşünmesi gerekmedi. "Foppe De Haan'ın (Tuvalu'nun eski millî takım teknik direktörü, editörün notu) hikâyesini elbette biliyordum ve macerayı severim. Futbol sayesinde dünyayı görmeyi güzel bir hedef olarak görüyorum."

Projenin toplumsal mesajı da kararında rol oynadı. Tuvalu, iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyesi tehdidiyle karşı karşıya. Maaskant, yeni göreviyle bu soruna dikkat çekebilmeyi umuyor.

"Bu mesele elbette sporun ötesine geçiyor. Ama futbol, bu soruna dikkat çekmeye yardımcı olabilir. Kesinlikle bir iklim devrimcisi değilim, ancak futbol aracılığıyla dünyaya az da olsa yardımcı olabilirsek bunu güzel bulurum. Bu projeyi harika bulmamın nedenlerinden biri de bu."

Maaskant, tanıtımında Tuvalu'da kendisine kimlerin destek vereceğini de açıkladı. Hollanda Millî Takımı'nda on kez forma giyen Kew Jaliens yardımcısı olacak. Hollandalı Thijs Matla ile Tuvalulu yardımcı antrenörler Nabil Alefaio ve Pasene Siale de teknik ekipte yer alacak.